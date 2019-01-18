【安聯投信】半導體及光學龍頭 左右台股後市

美國股市 17 日開低走高，三大指數漲跌互見，由於半導體龍頭本季和 2019 年全年財測令人失望，其 ADR（美國存託憑證）一度大跌，連帶惹得 18 日台股開盤一度下跌逾 20 點，但在光學龍頭領軍走揚之下，iPhone 供應鏈反彈，終場上漲 46.91 點，收 9836.06 點，成交值為 958 億元，周線上漲 76 點。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，現階段指數沒有太大的突破，但伺服器應用已見訂單提升，相關供應鏈最近相對強勢；在國際情勢方面，風向關鍵仍在於總體經濟成長放緩，以及中美貿易協商的進度，英國脫歐法案在英國國會下議院遭到反對，投資市場已清楚認知，短期英國脫歐對台股影響有限。

蕭惠中進一步指出，近期投資人引頸期盼半導體龍頭的法說會，其對今年首季營運展望保守，全年營收也可能只有微幅成長，拖累台股 18 日開盤時順勢小跌，但半導體龍頭股釋出較不樂觀的訊息後，接下來台股投資人的信心何時能夠「超越短期」，是台股能否突圍的指標。

回到基本面，蕭惠中解讀，目前市場已經有共識：蘋果手機需求疲軟，半導體進入庫存調整，隨著科技類股上半年的樣貌將愈來愈明晰，人工智慧（AI）跟 5G 仍將是帶動半導體族群成長的重要動能，在關注成長趨勢的大方向上，接下來，半導體及光學龍頭股將左右台股的盤勢，中美貿易戰何時休兵，同樣值得留意，總體而言，AI、雲端、車用電子、物聯網及 5G 持續扮演關鍵角色；另一方面，紡織， 電動自行車、醫療保健等傳產股仍具備較好的能見度。

根據證交所資訊顯示，外資在 2018 年賣超逾 3,500 多億元之後，今年已轉賣為買，這對於投資人信心和籌碼面頗有正面支撐作用，蕭惠中認為，短期看來，基本面雖難以掌握，市場氣氛有轉趨樂觀的跡象，對投資人而言，儘管蘋果銷售數據不如預期，對蘋概股而言，反而有一點利空出盡的味道，台股上半年的波動仍不可小覷，但波動的時候反而不失為主動式台股基金不錯的布局時點，投資人亦可選擇定期定額策略，降低選時風險。

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