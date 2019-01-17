中資企業積極發垃圾級美債 比重逾80%

根據華爾街日報報導，雖然 2018 年美國企業舉債的情況陷入停滯，但中國的企業卻仍爭相發售以美元計價債券，特別是垃圾債部份最為明顯。

資料來源: bloomberg。中資美元債發行金額及檔數

根據 Bloomberg 統計資料顯示，2018 年 12 月份，中資美元債共發行 304 檔，發行金額 258 億美元，發行金額年減 39.4%，月減 14.9%。

資料來源: bloomberg。非銀行業中資美元債發行金額及檔數

若剔除銀行業，去年 12 月份中資美元債共發行 68 檔，發行金額 156 億美元，發行金額年增 15.3%，月增 47.8%。

至於這些非銀行業的企業為何在去年 12 月份積極發行以美元計價的債券，主要因素有三。首先，2017 年 11～12 月中國外管局核准一批境外企業在一年內可以發行美元計價債券，由於這份核准的期限即將到期，因此導致這些企業集中在 11～12 月份舉債。

第二就是人民幣在 11～12 月份止貶回穩，並呈現升值，由於人民幣沒有貶破 7 的憂慮，也刺激中資企業發行美債。

最後則是，發行利率走高，帶動需求回溫，12 月份中資美元債平均發行利率上升至 6.9%，提升法人對於中資美元債的配置意願。

資料來源：bloomberg。2018 年 11、12 月中資美元債發行評等。

此外，從發行人評等來看，以 S&P 發行人主體評等為標準，12 月份 A、A + 級發行美債達 18.3 億美元，11 月份只有 5.9 億美元。另一方面，從上圖可以看出去年 11、12 月份，垃圾級債券比重極高，在 12 月份甚至有高達 82.2% 債券對應發行人無評等。

而從發行產業分佈來看，銀行、地產依然為美元債發行前兩大產業，12 月分別發行美元債 102 億美元，及 45 億美元，其中，銀行美元債較 11 月份發行量減少 81 億美元。12 月份非銀行、地產美元債發行量達 111 億美元，較 11 月份增加 40 億美元。