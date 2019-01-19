〈觀察〉房市脫苦海有跡可循 兩個數字看出端倪

去年以來全台六都住宅買賣移轉戶數回溫，包括住宅建照核發數量、開工戶數同步呈現成長，其中，建照量增加，代表開發商認為最壞狀況已過，願意投入資金買地推案；開工戶數增加，則顯示建商感受餘屋壓力已減輕，嗅到買氣回籠，積極開工搶市。

據內政部統計處最新資料顯示，去年 10 月及 11 月住宅建照核發數量，都突破 1 萬戶，累計前 11 月核發建照戶數為 11 萬戶，創 2015 年以來同期新高，分兩方面來看，建照量增加一方面是開發商認為最壞狀況已過，願意投入資金買地推案，另一方面則是今年 1 月 1 日雨遮不登記新制上路，市場出現一波搶照潮。

更實際來看，去年 11 月全台住宅開工宅數達 1.13 萬戶， 是 2009 年、統計以來同期新高，也是近 5 年單月新高，去年前 11 月累計全台新開工戶數已達 9.3 萬戶，僅次 2014 年全年的 10.5 萬戶。

就住宅建照核發與實際開工數而言，開工數往往落後於建照核發數，兩者相對比例約 8 成，也就是說，建商若不見市場有堅定的買盤，即使取得建照也不會輕言開工，甚至寧願廢照也不會輕言開工；但開工則不同，由於開工就須投入成本，代表建商已感受到市場買氣，對銷售有一定信心。

根據六都最新公告買賣移轉棟數資料顯示，2018 年六都買賣移轉棟數為 21.2 萬棟，較 2017 年成長約 4.1%，房市交易量呈現連續兩年反彈走勢，地產業者也推估， 2018 年全台的住戶買賣移轉戶數將達到 27.9-28.1 萬戶，也將呈現連兩年的走揚，年增率約 5%，突顯全台房市交易在 2016 年觸底後的緩步回升。