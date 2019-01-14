房市回溫 鄉林去年全年營收年增49.6% 新莊與台中預售案H1可完銷

鄉林建設 (5531) 自結 2018 年全年營收總計 73.79 億元，年增率達 49.6%，鄉林集團董事長賴正鎰表示，鄉林去年營收比前年好太多了，主要是房地產回溫，加上肥咖條款的台商回流，國內游資增加，置產意願大增，大坪數的房子也比較好賣，今年第一季新推新莊副都心的「鄉林淳真」與台中的「鄉林天韻」兩個預售案，從目前預約熱絡情況來看，最慢在上半年就可完銷。賴正鎰指出，鄉林目前現有的新成屋，新北投「鄉林玉川」僅剩 6 戶；台中鄉林美術館只有 10 戶；淡水紅樹林山海滙已賣出 7 成，去年底已完工，陸續交屋中，僅剩 40 多戶會持續銷售，這些新成屋今年都可望結案後，鄉林手上已經沒有其他成屋。



賴正鎰表示，今年最新推案是新莊副都心的「鄉林淳真」與台中的「鄉林天韻」兩個預售案，元月還在潛銷階段，並未對外大量曝光行銷，網路曝光效果好，賞屋者的看好度也相當好，像是台中市鄉林天韻，總戶數為 188 戶 (含店面 15 戶)，上周看房組數就有 52 組，目前已經下訂預約者已經超過 5 成。新莊副都心的鄉林淳真預約戶也已經突破 6 成，預計三、四月開始動工。



看好房市熱度，鄉林會持續在雙北與台中，加強購地推案，另外先前有 10 處左右的合建與都更案，也都會順勢找好時機推出。



鄉林指出，去年 73.79 億元的總營收，主要來源為鄉林山海滙、鄉林玉川與大陸的青島涵碧莊園沙灘複層別墅與南京涵碧樓行館、涵碧金融中心商辦、青島涵碧樓酒店與南京涵碧樓酒店等營收。南京商辦與酒店式公寓已經銷售七成，正在陸續交屋中，將打造成為涵碧國際金融中心生活圈。



青島涵碧樓酒店及別墅群的國際設計大師 Kerry Hill，去年 8 月底辭世後，涵碧莊園是 KHA 在中國大陸唯一房產別墅作品，如今已成為絕響作品，大陸不少高端客層看好海上別墅群是「無價之藝術收藏品」，有業主想要多買一戶別墅當作私人接待所，讓更多親友能享受涵碧服務與尊榮。



目前青島銷售主力的青島涵碧莊園的沙灘平層別墅，採一層四戶「小而美」，陽臺獨創全罩私密格柵，捨去一般別墅上下樓梯的煩惱，使居家動線更順暢，每戶樓板面積約 211～266 平米；享有涵碧樓酒店式管理與專人服務，比鄰黃海、景色極佳，出門就能漫步私人沙灘，開賣迄今想預約參觀的企業人士相當多，因戶數少、限量打造，通過資格審核並預約到訪的人仍然有限。



賴正鎰表示，對涵碧樓品牌在大陸表現深具信心，酒店集團也正在評估要做服務輸出，跟其他國際級酒店一樣，以涵碧樓品牌在各地進行品牌授權，並協助做規劃設計與人員培訓與高階經理人管理，這樣也能帶入酒店集團與鄉林集團營收。



涵碧樓文創度假品牌進入大陸後，精品酒店品牌在近 4 年持續維持在前 5 名，低調奢華與建築規劃美學、適時服務都深受大陸高端客層肯定。青島與南京涵碧樓兩家酒店，在今年跨年連續假期，與台灣的涵碧樓一樣，都是滿房狀態，可說是一房難求。



青島涵碧樓開業將邁入第 5 年，喜歡涵碧樓文創度假酒店的酒店控及旅遊業更給予了高度支持，回住率高達 7.6 成，以每晚人民幣 3450 元高房價，在短短幾年就拉高了青島國際酒店的平均房價，完全改變當地度假消費市場與投資觀念，旅客過夜天數也增加，提高青島觀光外匯收入。南京涵碧樓去年四月開幕後，每晚房價為人民幣 2680 元，預計第 2 年平均住房率目標要拉高到七成以上。