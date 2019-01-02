〈房產〉雙北房市買氣回神 2018全年買賣移轉棟數增

全台六都公布 2018 年 12 月買賣移轉資料，六都單月表現最佳者為台南市，月增 3.9%，其次為台中市，月增 1.7%，至於全年的買賣移轉表現上，最為亮眼的是台北市，年增 14.5%，新北表現也不俗，全年移轉棟數年增 9%，

但是桃園市及高雄市反而 2018 年不如 2017 年，桃園年減 2.9%，高雄年減 2.1%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，2018 年六都買氣起伏不定，尤其年底選戰受全國關注，造成區域觀望氣氛濃厚，在年底交易量並不出色；但整體而言今年交易量有顯著提升，特別是雙北交易開紅盤，台北市年增超過 1 成，顯見不動產市場信心回升，蛋黃區首先帶動，另一方面，國際情勢不穩，高資產族群、台商將資金投置於穩健型的不動產，也推升了雙北的交易量，至於 2018 年話題最多的高雄市，年底表現並不理想，推測話題熱度還沒完全反應在交易量上。

就全台六都買賣移轉情況，2018 年 12 月單月表現六都不理想，僅台中、台南跟 11 月相比有成長，但跟 2017 年同期相比都是下滑，另外四都在單月數據都是下降的趨勢，總體而言，2018 年底表現普遍不如 2017 年。至於六都整年度買賣移轉棟數上，雙北、台南交易亮眼，台北年增幅 14.5% 居冠，新北年增 9%、台南 7.8%、台中 2%，另兩都則下滑，桃園年減 2.9%、高雄年減 2.1%。

郎美囡指出，2018 年為選舉年，從年中選舉議題成為話題中心，全國目光也聚焦在高雄市，而高雄市雖然選後的不動產詢問度有提升，買方做決定的速度也增快，但賣方期待區域未來發展，開價略有拉高之勢，議價空間也不如選前大，因此買賣陷入價格拉鋸戰，新市長效應尚未反應在不動產交易量上。而桃園市 2018 年度移轉棟數也下降，主要在於話題熱度減少，且部分區域價格開始走揚，交易量反而逆勢下滑。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，雖然 2018 年六都買賣移轉棟數各自表述，但就整體不動產市場而言，買氣確實有提升，且政府不打房而聚焦在老屋重建，市場也逐步走向穩健，推估 2018 年全國買賣移轉棟數可到 27.9-28.1 萬之間。