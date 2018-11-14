〈房產〉水岸豪宅「西華富邦」中高樓層再賣出2戶 今年成交12筆

近期台北市豪宅交易腳步放緩，但大直水岸豪宅「西華富邦」在 9 月又賣出了兩戶，依據台北市實價資料，今年 9 月西華富邦 21 樓及 23 樓各出現一筆交易，21 樓總價 2.88 億元、拆算車位後，每坪單價 192.1 萬元，23 樓總價 2.85 億元、每坪 199.2 萬。

根據實價揭露的資料，西華富邦今年總共賣出 12 戶，總銷金額達到 27 億 5325 萬元。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，台北市豪宅市場從去年開始解凍，今年上半年交易回溫，價格也相對堅穩，觀望已久的買盤因此陸續進場，西華富邦除水岸景觀及飯店式管理外，加上在台北市豪宅中頗具指標性，今年以來平均每月至少賣出一戶，可說是台北豪宅銷售王，也突顯豪宅市場強者恆強交易態勢。

綜觀西華富邦今年的 12 筆交易中，單價最高位於 26 樓，平均每坪 217.3 萬元，單價最低平均每坪 140.3 萬元，單坪價差了 77 萬元，幾乎是大安區一坪的平均房價，今年平均交易單價約為每坪 177.3 萬元，郎美囡指出，一般豪宅樓層越高、單價愈高，而西華富邦共有 42 層，中高樓層具有水岸景觀，因此高低樓層價差更大，此外，今年 21 樓有兩筆交易，6 月交易每坪 172.8 萬元，而 9 月交易每坪 192.1 萬元，單坪價差 19.3 萬元，同樓層也與每一戶的面向有關。

大直西華富邦建案今年已銷售 12 戶。(鉅亨網記者張欽發攝)

西華富邦樓高 42 層是台北最高豪宅，銷售至今已經揭露 98 筆資料，最高單價是 39 樓的 290 萬元，最低成交價為 140 萬元，而不僅高低樓層價差大，車位價格也差很大，根據實價資料顯示，有人用 588 萬買 3 個車位，也有人用 2070 萬元買了５個車位，一個就要價 414 萬元。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，西華富邦兩筆新交易都在前棟，景觀視野佳，因此單價逼近 200 萬，事實上今年不少豪宅買家都趁低檔入手高樓層，顯示高資產族不只要買得便宜，更要買好，除了期待單價有折扣，景觀條件更是買家在意的重點。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，台北市新舊豪宅量體不小，市場競爭持續白熱化，各個建案不僅比地段、建材、景觀，還要比管理等軟體服務，雖然肥咖條款讓部分資金回流到豪宅市場，但建案要能在眾多競爭者中嶄露頭角，仍需要主客觀條件搭配。