〈房產〉超豪宅銷售激戰 超高「西華富邦」今年成交10筆居豪宅之冠

今年高價超豪宅熱賣掀起銷售戰，北市豪宅「西華富邦」再傳交易捷報，今年 7 月 9 樓以 1.59 億元、7 樓 1.58 億元成交，單價分別落在每坪 141.2 萬元和 140.3 萬元，雖然單價沒有創新高，但西華富邦今年來總交易戶數已累計 10 筆，穩居豪宅交易王寶座。

同時，華固建設 (2548-TW) 的北市天母豪宅「華固天鑄」也有新成交案，其 27 樓戶含 4 車位 211.94 坪，以總價 2.8 億元、單價 149.5 萬元成交，是華固天鑄今年的第 5 筆交易，不僅是天母最賣座豪宅，今年總銷售金額也僅次於西華富邦和敦南寓邸案，躍升第 3 名。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，西華富邦和華固天鑄是豪宅市場中兩大高樓，西華富邦樓高 42 層是台北最高豪宅，目前已經揭露 96 筆交易，合計總銷達 249 億元，其中最高單價是 39 樓的每坪 290.6 萬元；而華固天鑄樓高 38 層，2016 年 9 月完工交屋，最高單價為 37 樓交易的 207.4 萬，讓華固天鑄不僅是「天母最高貴」，也是近兩年天母最熱賣豪宅，目前已賣出 29 戶，總成交金額已超過 86 億元。

台灣房屋智庫統計實價登錄，台北市豪宅今年揭露的豪宅交易量，其中西華富邦有 10 筆，今年成交總金額近 21.9 億元，而 2016 年才完工交屋的敦南寓邸，有 8 筆交易總銷 15 億元緊追在後，而華固天鑄今年的 5 筆成交案，已為華固溢注超過 14 億元收入。

張旭嵐表示，今年高價超豪宅風起雲湧，「One Park Taipei 信義聯勤」預售價格 28 樓戶以單價 283 萬元，暫居今年豪宅單價王；而西華富邦最賣座，穩坐豪宅交易王；而眾所矚目超級豪宅陶朱隱園也將進入造景設計階段，預計接下來的豪宅銷售戰，將有精彩戰況。