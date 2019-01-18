台股盤後—股王大立光領軍強漲 站穩9800點 周線連2紅

台股今 (18) 日受到美股與亞股走揚帶動，指數早盤開低後，在股王大立光與鴻海一路走高拉升下，盤中成功站回 9800 點，加上台積電利空氛圍鈍化，股價維持小跌格局，台塑四寶也扮演撐盤角色，光學類股受大立光領漲激勵強漲，指數終場上漲 46.91 點，以 9836.06 點作收，持續站穩 5 日線之上，成交量 958.27 億元，周線連 2 紅。

台股今日上市類股中，除觀光、資訊、半導體、食品指數收黑外，其餘指數均收紅，其中又以光電指數表現最強勢、大漲超過 3.4%，其次為漲幅 1.29% 的油燃與水泥指數。

櫃買市場今日表現同樣強勢，指數開高走高，終場上漲 0.63 點，以 126.61 點作收，成交量為 303.7 億元。上櫃指數部分，除其他、生醫與航運指數收黑外，其餘指數均收紅，又以其他電子指數表現最強勢，上漲 1.2%，其次為電子設備族群。

蘋概三雄方面，台積電昨日召開法說會，釋出對第 1 季保守財測，且全年營收估僅年增約 1-3%，低於創辦人張忠謀先前預期每年可成長 5-10% 的目標，雖然台積電美股掛牌 ADR 周四開低走高，但今日早盤賣壓湧現，一度下挫近 2%，盤中在低接買盤隨進場後，利空鈍化使跌幅收斂至 1% 以內，支撐台股表現，終場下跌 0.91%，收在 218.5 元，跌破 5 日線。

有別於台積電股價走疲，股王大立光強勢大漲，早盤開低後一路走高，午盤後一度逼近 3800 元關卡，終場大漲 6.92%，以 3785 元作收，收復昨日失守的 5 日線。鴻海今日股價同樣開低走高，終場上漲 0.57%，以今日最高點 70.8 元作收。

光學族群在股王大立光領漲激勵下，玉晶光盤中強攻漲停鎖死，聯一光、揚明光大漲超過 5%，佳凌上漲超過 4％，今國光上漲超過 3%。

國泰證期分析師蔡明翰分析，近期包括台積電與大立光，均出現利空不跌的情況，顯示在美股持續反彈下，市場信心呈現正向，加上美中貿易戰在春節前露出曙光，已領先站回季線的台股，有機會持續向上攻高。

蔡明翰指出，下周即將進入春節連假前最後兩周，雖然技術面強勢，但預期台股仍將呈現量縮格局，就過往經驗，農曆年後將有短線紅包行情可期，但以短線操作為原則，因台積電與大立光對今年上半年展望維持保守看待，指數中長期仍會回歸基本面表現。