紐約匯市—貿易樂觀風聲+強勁經濟數據 美元漲飛天

新一輪美中談判在即，受到貿易樂觀消息的激勵，加上強勁的經濟數據報告出爐，美元指數週五 (18 日) 大漲 0.32% 至 96.36，本週漲幅為 0.68%，創去年 12 月中旬以來，首次出現正面的一週。

美元指數週五 (18 日) 大漲 0.32% ，收 96.36。(圖：investing)

週五 (18 日) 聯準會公布的數據提振美元。該報告顯示，12 月美國工業生產月增 0.3%，優於預期 0.2%，美國 12 月製造業生產月增 1.1%，創 10 個月來最大增幅。

新一輪美中談判在即，週五 (18 日) 多家外媒報導，為達成長期的貿易協議，美中兩國正提出多項「讓步」提議，帶動美元指數應聲飆高。

中國已向美國提出「6 年內大規模收購美國進口商品」的提議，預計 2024 年將年度貿易差額縮減至 0 美元，企圖解決世界兩大經濟體之間的貿易僵局。

此前，《華爾街日報》報導也助益美元上漲。美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 正致力於解除部分或全部關稅，激勵中國政府在全球經濟感到不安的貿易戰中做出更大讓步。

BMO Capital Markets 駐倫敦外匯策略部歐洲主管 Stephen Gallo 表示：「華爾街日報對關稅可能下調的報導，是美元兌人民幣的一次挫折，儘管後來遭到否認，但已造成了匯市混亂。」

2019 年美元疲軟是外匯市場的共識，認為全球經濟將放緩並認為聯準會將停止升息，但他國央行收緊政策也已消退，提振美元走高。

美元兌歐元匯率上漲 0.26% 至 1.137 美元，創 1 月 4 日以來最強勁表現。英鎊兌歐元、英鎊兌美元匯率下挫，主因是交易商押注英國將舉行第二次脫歐公投。