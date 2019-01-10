〈機構報告〉IDC：勞動方式改革後 2022年日本ICT市場上看3.2兆日圓

IDC Japan 在週三 (9 日) 發表了日本國內「勞動方式改革」相關的 ICT (Information and Communications Technology) 市場預測。根據這次的預測，相較於 2017 年的市場規模 (支出金額)2 兆 2769 億日圓，IDC Japan 預估 2017 – 2022 年的年複合成長率 (CAGR：Compound Annual Growth Rate) 將達 7.6%，到了 2022 年市場規模也將擴大到 3 兆 2804 億日圓。

IDC 將 ICT 市場分成硬體、軟體、IT 服務 / 商業服務、通訊服務這 4 大類別，並個別預測其市場規模。在這 4 大類別當中，就勞動方式改革主要目的有關的縮短勞動時間、提高勞動生產性、促進勞動方式在時間與工作場所上的彈性、減少日常工作量、提升工作與生活的平衡等，加入那些協助達成上列事項的相關科技之市場規模，計算出勞動方式改革的 ICT 市場。

日本安倍內閣的勞動方式改革已步入第 3 個年頭，從 2019 年 4 月開始相關的勞動方式法案將陸續上路，超時工作將處以行政處罰。民間企業在過去 2、3 年，明顯在減少員工加班方面作了許多的努力。在步入 2018 年後，更積極運用 ICT 來提高生產性、減少日常工作量、讓勞動方式更有彈性，也在當時產生了許多具話題性的議題。

例如機器人流程自動化 (Robotics Process Automation，簡稱 RPA)，以日常需要處理龐大工作量的企業為中心，從實驗性導入到正式運用就是一例。還有每月的加班時間預測，並將勞動方式可視化或進行分析的工具軟體也引起注目。而認知科技及 AI 系統，經由各種工具軟體的組合運用，實現高度自動化，將個人的知識與訣竅共享，與輔助人作出判斷等應用層面，更是快速的進行著。IDC 認為，是時候透過人與 RPA 等數位勞工 (Digital Worker) 一同工作，來對人們的勞動方式進行根本上檢討了。

(圖：AFP)

根據預測結果，2022 年的 ICT 市場規模將達 3 兆 2804 億日圓。當中年複合成長率最高的是 IT 服務 / 商業服務的 22.1%，再來是軟體的 12.2%、通訊服務的 3.0%，最後是硬體的 0.8%。

日本國內勞動方式改革的 IT 服務 / 商業服務市場規模，以 2017 年的約 2800 億日圓為最小規模。由於在企業行動管理相關的認知科技及 AI 系統上有快速成長，預測在 2022 年時市場將擴大到 7500 億日圓。

而在日本國內勞動方式改革的軟體市場方面，在 2017 年時已是 5400 億日圓的龐大市場，預測在 2022 年時將繼續順利成長到 9700 億日圓。在這個市場，不論是在合作、生產性、資安、RPA，或分析學 / AI 等，任一個項目對勞動方式改革而言都是由重要的科技所構成，也都是勞動方式改革這塊市場的原動力所在。

勞動方式改革的通訊服務市場方面，由於只涵蓋企業取向的數據通訊，和一般的通訊服務市場相較規模相對小了許多 (CAGR：3.0%)。而勞動方式改革的硬體市場，大部分是由硬體的更新汰換在支撐，2017 – 2022 年的年複合成長率表現最差 (CAGR：0.7%)。