紐約匯市—脫歐事務進展 英鎊走漲 歐元兌美元疲軟

週四 (17 日) 交易，另一項脫歐替代計畫浮現，英鎊兌美元上漲。歐洲數據疲軟，拖累歐元，美元兌歐元站上 2 週高點。

對脫歐事務敏感的英鎊，受惠於迄今沒有脫歐事務徹底的壞消息，英鎊兌美元上漲 0.8% 至 1.2988 美元，登上 2 個月高點，市場心態認為無協議脫歐的可能性越來越低。

根據報導，英國首相梅伊 (Theresa May) 發言人表示，梅伊正舉行跨黨派脫歐會談，但迄今尚未提出與歐盟商議延後脫歐(3 月 29 日之後) 的提案。據稱，工黨領袖 Jeremy Corbyn 抵制出席，且隨後致信梅伊要求「無協議脫歐」應該排除在會談選項之外，而梅伊回應僅對 Corbyn 無法出席表示遺憾。

梅伊政府必須在週一之前提出替代方案，國會才有時間討論，並在 1 月 29 日進行下一次的脫歐事務表決。英政府週四發表一份文件，指出二次公投需要耗費一年以上的時間組織籌劃。

其他貨幣

美元兌主要競爭對手歐元仍維持區間交易，因交易者靜待更新的推力。

ICE 美元指數持平在 96.078。歐元兌美元小幅走跌，自週三的 1.1393 美元下跌至 1.1387 美元，為美元兌歐元近 2 週來高點。

週四匯市的背景主題與本週稍早大致相同，美元交易者關注貿易相關訊息，以及部分政府關閉進入第 27 日的發展。

經濟數據方面，最近一週請領失業救濟金人數下降，但有更多停工的聯邦雇員請領福利。與此同時，費城地區一項經濟指標 1 月初大幅回升。

歐洲方面，歐元區 12 月份消費者物價通膨終值下降至 1.6%，達去年 4 月以降最低水準。下一週歐洲央行 (ECB) 將舉行今年首次會議。日前 ECB 總裁德拉吉甫稱經濟發展較預期疲弱。