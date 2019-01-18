Netflix漲價 引爆亞馬遜、迪士尼、Hulu影音市場爭奪戰！？

網路串流媒體營運商 Netflix(NFLX-US) 近期調高了全美訂閱價格，此次已是該公司第 4 次提高訂價，除了將最低收費的基本套餐從每月 8 美元漲至 9 美元，收費最高的套餐也將從每月 14 美元漲至 16 美元，提價幅度來到 12 年來最大。

Netflix 透過提升月費來負擔沉重的內容製作成本及債務融資，卻同時面臨其他競爭對手的業務競爭。據 Axios 分析，隨著 Netflix 在美國市場逐漸達到飽和，許多競爭對手紛紛推出自家專屬內容服務，並撤回先前給予 Netflix 的內容播放許可，如 AT&T 在去年就只給出一年期的《六人行》播放授權。

美國全國廣播公司 (NBC) 也已計畫在明年推出串流媒體服務，與採取訂閱收費模式相反，只要是傳統付費電視用戶都可免費使用，即使不向用戶收費，傳統媒體也有其模式在串流媒體市場中殺出重圍。

迪士尼也計畫在今年推出自家視頻訂閱服務。據了解，該集團旗下以體育內容為核心的 ESPN + 在短短 5 個月內就達到了 100 萬付費用戶。

亞馬遜 (Amazon) 則計畫將串流媒體服務打包進每月 13 美元的 Prime 配送服務中；Hulu 提供每月 12 美元的無廣告收看服務。來自各界的競爭日益加劇，在價格比拚之下，以用戶數為經營核心的 Netflix，未來增長可能遭受的影響不容忽視。

面臨著傳統媒體和新興串流媒體的雙邊夾擊，高盛表示，提高收費雖可能增加用戶流失率，但預期中的強勁內容服務幫助提升其在用戶間的價值，大大抵銷用戶可能流失風險。

顧問公司 OVUM 的行業首席分析師 Gunnarsson 則認為，北美市場逐漸飽促使 Netflix 著眼於國際擴張計劃，然而該公司在北美、歐洲等成熟市場的成功經驗卻未必能完整複製到其他市場，要朝向印度、東南亞等發展中市場前進就必須降價。