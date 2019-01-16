Netflix 領漲科技股 全因調漲訂閱價史上最高

Netflix 週二 (15 日) (NFLX-US) 宣布調高全美訂閱方案價格，且漲幅創史上最高，增加市場獲利預期，激勵該公司週二股價股價一飛衝天，暴漲逾 6%。

科技股週二氣勢如虹，Netflix (NFLX-US) 飆漲逾 6%，帶動臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Alphabet (GOOG-US) 等尖牙股等科技巨頭同步上漲。

Netflix (NFLX-US) 週二股價飆漲逾 6%。

Netflix 宣布全美串流方案訂閱價漲幅約在 13% 至 18% 之間，這是該公司推出串流媒體服務以來的最大漲幅，並且對新訂戶即刻生效。現有訂戶在在未來三個月調漲價格。

拉丁美洲及加勒比海國家的訂戶價也將調高，但不會調漲墨西哥、巴西等主要國際市場。

Netflix 調漲全美訂閱價格並非首例，這是 Netflix 自推出流媒體服務以來第 4 次調漲價格。

該公司上次於 2017 年 10 月調漲價格，激勵該公司股價上漲 3%，主因是 Netflix 先前多次漲價都沒有顯著影響到新訂戶增長，市場將漲價視為利多訊號。

Netflix 在一份書面聲明中提及：「我們不時改變定價，因為我們繼續將投資於娛樂產業，並為我們的會員提供改善整體 Netflix 體驗。」

Netflix 靠原創節目吸引訂閱戶，但這些節目都相當燒錢，多年來營收不斷增加，獲利卻不如預期，隨著調高訂閱費用 卻又考驗訂戶忠誠度 訂戶買不買單？

根據 Netflix 美國官網顯示，基本方案與標準方案調漲 8% 至 13%，高級方案漲幅最高為 14%。

串流方案價格更新如下： 基本方案為 9 美元；該方案支援一個裝置上以標準畫質 (SD) 串流 Netflix 的節目與電影

標準方案為 13 美元；該支援同時在兩個裝置上以高畫質 (HD) 串流 Netflix 的節目與電影

高級方案為 16 美元；支援同時在四個裝置上播放高畫質 (HD) 和超高畫質 (UHD) 串流 Netflix 的節目與電影

儘管 Netflix 需要一些時間來衡量消費者對更高訂閱價格的反應，但華爾街已經激動不已，Netflix 將在週四 (17 日) 盤後公布最新財報。