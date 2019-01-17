一旦解決貿易戰 美國股市就可望來真的

全球最大型資產管理公司貝萊德執行長芬克 (Larry Fink) 說，美國股市可能已經觸底，但若要大漲，中美貿易戰必須先獲得解決。

芬克於週三上午接受 CNBC 訪問時說，如果近來的關稅爭議獲得解決，則投資氣氛就可望飆升。

由於貿易的不確定性及其可能對經濟造成衝擊，美國股市近來大幅波動。「一旦貿易戰化解，股市的緊張就可能減少，」他說。

目前為止，因企業獲利強勁，且貿易談判有獲得進展跡象，投資人大獲鼓舞，道瓊與 S&P 500 上週反彈，並脫離了回檔修正領域。

Nasdaq 目前仍陷於空頭市場領域，即自近來高點下跌至少 20%，但該以科技股為主的指數已強勢上漲，收盤站上了 50 日移動平均線，為自 10 月初以來，首度站上了該壓力水準。

芬克說，他相信短期而言，美國股市已經觸底，但長期而言，貿易談判及英國脫歐將決定股市的表現。

週三，貝萊德公司公布，由於股市近來動盪，投資人更加謹慎，該公司管理的資產於第四季出現虧損。道瓊與 S&P 500 近來一度跌入回檔修正領域，2018 年更創下自 2008 年以來最大年度跌幅。

貝萊德公司管理的資產較前一年第四季下降 5% 至 5.98 兆美元，較前一季下降 7%。接受 FactSet 研究機構調查的分析師平均預估，該公司管理的資產為下降至 6 兆美元。