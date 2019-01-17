台灣大攜手華碩搶攻雲端商機 推「企業儲存雲」服務

看準 2020 年雲端儲存市場將成長至 481 億美元，台灣大哥大 (3045) 全力拓展商用儲存雲龐大市場，今 (17) 日宣布與華碩 (2357) 雲端合作推出「企業儲存雲」服務，並建置於台灣大 IDC 光電機房，客戶不僅可享有高度彈性、安全的雲端儲存服務，還有可靠完善的客服諮詢、電信等級的資安防護作為堅強後盾。台灣大「企業儲存雲」首波將鎖定儲存需求大但預算有限、缺乏 MIS 資源的多媒體、文教、製造、貿易產業等，為國內中小型企業提供低成本、高品質的雲端服務，協助企業邁向數位轉型之路。



台灣大哥大商務服務營運長吳傳輝表示，行動裝置與網路基礎建設發展成熟，顛覆企業辦公形態，逐漸將工作應用轉移至雲端，其中「雲端儲存」被多數企業視為導入雲服務的第一步。目前台灣企業己有超過 30% 採用儲存雲，但市面上的雲端儲存方案大多難以解決資安疑慮、費用高昂、檔案傳送規格受限、稽核管理不易等問題。台灣大「企業儲存雲」服務乃依企業使用需求量身打造，透過高規格 IDC 光電機房，結合華碩雲端在雲服務多年深耕與開發經驗，直接解決企業商用儲存管理問題，並提供實惠採購方案，加速企業數位轉型並開創商機。



華碩雲端總經理吳漢章表示，華碩雲端以自有技術建置全球雲端服務並累積 10 年營運經驗，為台灣雲端儲存的領導廠商，亦通過經濟部工業局共同供應契約雲端服務評選，列為政府機關、教育單位可選購之雲端儲存服務項目。隨著雲端、大數據、行動化等新興科技日趨成熟，企業數位轉型也成必然的趨勢，華碩雲端很榮幸與台灣大哥大共同推出商用儲存雲服務，提供企業兼顧資安與行動化應用的雲端服務，企業可進一步結合獨有之 Open API 與高安全 FTP，接軌數據儲存自動化、打造智慧企業。



台灣大「企業儲存雲」服務以提升企業營運辦公效率為目的，提供企業級檔案同步與分享服務，並支援 Office 線上編輯、自動排程備份、雲端列印、無檔案大小限制等，搭配多重加密防止傳輸竊取服務，協助企業用戶打造安全、彈性的行動辦公環境。舉例來說，多媒體或文教產業跨部門協作頻繁，台灣大「企業儲存雲」可產出連結提供給內外部人員，方便下載檔案；而製造業、貿易業重視機敏資料保護，台灣大「企業儲存雲」的企業稽核功能，讓管理員可確認單一帳號使用歷程，避免有心人士任意下載攜出。