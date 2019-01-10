中華電、遠傳去年財測未達標 台灣大全年EPS為5.01元冠三雄

電信三雄今 (10) 日公布去年 12 月自結數與全年財報，去年在 499 資費殺價戰競爭下，三雄獲利表現大受影響，其中，僅台灣大 (3045-TW) 達成財測目標，全年每股純益 5.01 元，再度稱冠電信三雄，中華電 (2412-TW) 與遠傳 (4904-TW) 均未能達成財測目標，中華電全年每股純益 4.58 元，為其首次未達財測目標，遠傳全年每股純益則為 2.88 元。

中華電信去年 12 月營收 194.5 億元，年減 11.1%；稅後純益 28.6 億元，年增 16.1%，每股純益 0.37 元。去年全年營收 2154.6 億元，年減 5.3%；稅後純益 355.2 億元，年減 8.6%，每股純益 4.58 元，低於全年財測目標 4.8 至 5.2 元，為中華電信史上首次未達財測目標。

中華電信表示，12 月營收較去年同期減少，主因語音服務持續被 VoIP 取代、行動服務營收持續受市場競爭因素而減少，加上行動銷貨收入及資通訊專案收入也減少，抵銷網際網路應用加值營收與 MOD 營收的增加，且營業成本及費用因商品成本、修理保養及材料費、網路互連費減少而降低，使獲利較去年同期提升。

台灣大哥大去年 12 月合併營收 106.26 億元，年增 0.13%；稅後純益 1019 萬元，每股純益 0.37 元。去年全年營收 1187.3 億元，年增 1.33%，稅前息前折舊攤提前利益 (EBITDA) 為 317.2 億元；稅後純益 136.4 億元，年增 4.05%，每股純益 5.01 元，達到全年財測目標，且為連續 7 年每股純益冠電信三雄。

台灣大表示，momo 電商業務持續高成長動能，行動加值服務、雲端服務、物聯網及資訊與通訊業務也在今年成長茁壯，維持良好成本費用控管，公司核心業務穩定成長。

遠傳電信去年 12 月合併營收 74.68 億元，年減 2.56%；稅後純益 2.76 億元，每股純益 0.08 元。去年全年營收 866.35 億元，年減 5.9%，稅前息前折舊攤提前利益 (EBITDA) 為 266.85 億元；稅後純益 93.81 億元，年減 13.59%，每股純益 2.88 元，財測達成率為 9 成。