台塑Q1獲利可望回溫 法人估殖利率逾6%

台塑 (1301-TW) 去年受到油價大跌影響，獲利表現不如預期，不過，今年上半年國際油價預期仍將持續反彈，3 月下游也將展開原物料庫存回補，可望帶動塑化報價與利差回升，推升台塑第 1 季獲利表現回溫，法人估台塑殖利率可望超過 6%。

第 1 季適逢農曆春節，台塑將有 6 個廠安排歲修，開工率預估僅為 89%，略低於去年第 4 季的 92%，加上美中貿易戰帶來的不確定性，使客戶購料保守，不過，第 2 季隨著客戶回補庫存，開工率可望回升至 92% 以上，且第 2 季適逢亞洲石化廠歲修潮，市場供給將吃緊。

法人看好，今年上半年國際油價仍將持續反彈，3 月下游也將展開原物料庫存回補，可望帶動塑化報價與利差回升，推升台塑第 1 季獲利表現回溫，殖利率可望超過 6%。

展望今年，法人指出，今年亞洲石化供給仍將吃緊，美中貿易戰則為干擾需求面的變數，在台塑各產品中，PVC 在美國新增的產能最少，而印度今年 5 月總理大選，去年預算追加基礎建設， 仍看好印度 PVC 需求。

此外，SAP 因改做差別化產品逐步發酵，今年可望轉盈，惟特化因去年獲利基期已高，中國環保稽查放鬆導致供需面轉差，獲利將下滑，轉投資台塑美國因無資產減損下，獲利可望好轉，HDPE 廠預期僅為損平表現，整體而言，法人認為，今年獲利雖將較去年小幅下滑，但仍將處於歷史較佳水準。