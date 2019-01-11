電信三雄去年每股盈餘 台灣大5.01元連七年奪冠

電信三雄 2018 年全年獲利出爐，台灣大 (3045) 以每股盈餘 5.01 元，連七年蟬聯每股獲利王，中華電信 (2412) 為 4.58 元，遠傳電信 (4904) 為 2.88 元。不過，以往年年財測超標的三雄，2018 年僅台灣大超越財測，中華電信在 499 元資費戰影響，遠傳認列員工優退的一次性費用，均未達到財測目標。台灣大去年 12 月自結合併營收 106.26 億元，年增 0.13%。全年合併營收 1187.3 億元，EBITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)317.2 億元，營業利益 181.6 億元，稅後淨利 136.4 億元，EPS 5.01 元，達成全年財測目標。



台灣大哥大表示，2018 年度 momo 電子商務持續高成長動能，行動加值服務、雲端服務、物聯網及資訊與通訊業務亦在今年越發茁壯，輔以成本費用的合理控管，公司核心業務維持穩定成長。若以適用 IFRS 15 前之國際會計準則，全年核心業務 EBITDA 則較去年同期成長 5.2%。



中華電 2018 年 12 月合併自結營收 194.5 億元、年減 11.1%，營業成本及費用 164.2 億元、年減 13.4%，營業淨利 32.3 億元、年增 13.2%，稅前淨利 33.8 億元，年增 8.4%，歸屬於母公司業主的淨利為 28.6 億元、年增 16.1%，每股盈餘 0.37 元。



2018 年全年合併自結營收 2154.6 億元、年減 5.3%，營業淨利 436.3 億元、年減 6.6%，稅前淨利 449.7 億元、年減 6.3%，歸屬於母公司業主的淨利為 355.2 億元、年減 8.6%，每股盈餘 4.58 元，低於全年財測。



中華電信財務長郭水義表示，去年 12 月營收較 2017 年同期減少，主因語音服務持續被 VoIP(網路電話) 取代、行動服務營收持續受市場競爭因素而減少；另因行動銷貨收入及資通訊專案收入減少，抵銷網際網路應用加值營收與 MOD 營收的增加。但營業成本及費用因商品成本、修理保養及材料費及網路互連費減少而降低，使營業淨利增加，歸屬於母公司業主的淨利較 2017 年同期提升。



遠傳電信 2018 年 12 月自結合併總營收達 74.68 億元，合併 EBITDA 與稅後淨利分別為 16.09 億元與 2.76 億元，12 月單月 EPS 為 0.08 元。2018 年全年合併總營收為 866.35 億元，累計合併 EBITDA 與稅後淨利為 266.85 億元與 93.81 億元。自結 EPS 為 2.88 元，全年 EPS 財測達成率 90%。



遠傳電信發言人郎亞玲指出，去年 12 月受年底員工優退一次性支出的影響，侵蝕獲利表現，如不計入此一次性支出，每股盈餘應較 2017 年同期的 0.16 元更高。