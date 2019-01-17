即使華府麻煩不斷 塵埃落定後美股反彈幅度可達30%

政治不確定性是目前美股最煩惱的事。美國政府正在進行史上時間最長的關門，美中貿易談判仍然棘手，隨著 2020 年總統大選越來越近，民主黨挑戰大位者前仆後繼。

但 LPL Financial 高級市場策略師 Ryan Detrick 表示，凡此種種與華盛頓有關的這些未知因素不太可能動搖華爾街。事實上，根據歷史經驗顯示，這種狀況反而特別有利美股。

例如，在 4 年總統任期的第 3 年，美股通常會從期中選舉年的低點反彈。自 1950 年以來，標準普爾 500 指數在期中選舉年低點之後的 12 個月每次都走高。平均而言，標普從期中選舉年低點反彈至一年後高點的漲幅高達 32%。

Detrick 表示，「我們並不認為這是一種反彈行情，但從歷史來看，總統大選前一年，也就是我們現在所處的總統任期的第 3 年，股市往往會走高。」

他表示，政府結束關門後 12 個月走勢通常也呈上揚。2013 年 10 月政府結束關門一年後，標普上漲近 9%。1996 年 1 月結束 21 天的關門後，12 個月內漲幅達 21%。

Detrick 指出，「股市的確會大步前進。有時你的投資信心會略有下降，有時 GDP 成長有點下降，但通常接下來的幾季會走高。股市總是看得比較遠，通常情況下，它們會擺脫過去下跌的陰影。」

歷史數據顯示，在總統大選年前一年的 1 月也是看漲信號。Detrick 表示，如果這些漲勢能夠持續下去，那麼在今年底之前的走勢就可以預期好轉。

他說，「從歷史上看，開年的良好表現通常會產生良好的上揚走勢。」「如果沒有經濟衰退，持續的信心回升，逐漸陡峭的殖利率曲線，以及創紀錄的營收和獲利，我們認為今年美股的表現將超過債券，漲幅可能會達到兩位數。」

標普本月以來漲幅超過 4%。自 1947 年以來，在總統大選年前一年的 1 月，股票平均上漲 3.8%。