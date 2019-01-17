盤前財經大事搶先讀2019年1月17日

今日操盤前瞻

美國上周初領失業金人數

新加坡 12 月非石油國內出口

OPEC 公布月報

法說會：台積電

新股掛牌：錸寶

梅伊倒閣危機解除 英國會否決不信任案

週三 (16 日) 英國首相梅伊的脫歐草案慘遭否決，梅伊面臨從政以來最大的挫敗，反對黨工黨領袖柯賓 (Jeremy Corbyn) 順勢發起不信任動議，週四 (17 日) 上午不信任投票結果出爐，以 325 大於 306 票否決該動議，這是梅伊去年挺過黨內不信任投票後的再次勝利。閱讀全文...

經濟依舊強勁 Fed 恐進一步升息

每當聯準會 (Fed) 主席鮑爾說，他會持續做出過去二年 Fed 所做的事，即緩慢調高聯邦基金利率，並縮減資產負債表，市場投資人便悶悶不樂。目前並沒有證據顯示鮑爾的經濟基本面展望有所改變。他使用與葉倫同樣的措辭 -- 即呼籲緩慢升息，但他的行動較葉倫積極地多。閱讀全文...

美中達成貿易協議 這七檔貿易敏感股將飆高？

美中達成貿易協議目前視為股市復甦的重要催化劑之一。匯豐銀行週二 (15 日) 提到，對貿易敏感個股表現不佳，估值相對便宜，若美中達成貿易協議，包括中國營收佔比高的蘋果晶片供應商思佳訊 (Skyworks Solutions)、博通、美光科技和 Marvell 等個股將可能成為大贏家。閱讀全文...

〈小資族聰明換匯〉避免換在高點 善用銀行外匯交易平台幫你盯盤

換匯時誰都想要換在最優惠的價格，但實際上並非人人有空可隨時盯盤，此時不妨善用銀行的「匯率到價通知服務」，只要設定指定幣別的目標匯率，價位到時，銀行就會立刻通知，方便投資人掌握理想匯價。閱讀全文...

2019 中國經濟下行壓力大 李克強：要做好應對困難的準備

中國國務院總理李克強日前表示，2019 年，中國經濟下行壓力加大，必須高度重視，做好應對困難挑戰的準備。李克強指出，應堅持穩中求進基調，深化供給側結構性改革、持續創新，完善宏觀調控，降低外部環境的不確定性，維持經濟於合理區間內運行。閱讀全文...