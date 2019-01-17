渣打桃園首座六星級「渣打iWealth 數位旗艦」開幕

瞄準大桃園地區財富管理發展潛力，渣打銀行在桃園成立全台第三座六星級「渣打 iWealth 數位旗艦」，為該地區優先理財客戶提供結合數位科技、人性服務、專家團隊的六星級尊榮服務。同時因應桃園航空城出入境旅客需求，首度推出便捷換匯服務，並提供華航翡翠與晶鑽會員獨享禮遇。

渣打銀行於桃園市藝文特區舉辦「渣打 iWealth 數位旗艦」開幕活動，邀請桃園市長鄭文燦、經濟發展局長郭裕信，以及中華航空資深副總經理張揚蒞臨現場，與渣打銀行總經理林遠棟、個人金融事業處負責人林素真、客戶關係暨分行管理部主管王開平共同剪綵。

林遠棟表示，在提升台灣個人金融數位化服務方面，渣打銀行已經在台北和台中打造「渣打 iWealth 數位旗艦」，投資金額超過上億元。複製成功經驗，這次更選擇桃園成立當地首座、全台第三座六星級「渣打 iWealth 數位旗艦」，希望以此成功模式深入拓展台灣優先理財客戶市場。

他說，根據內政部最新統計 2015 年到 2017 年，桃園市近三年人口淨遷入數約 9.7 萬，青壯年人口的增長讓桃園市民平均年齡下降為 38.6 歲，為六都中最年輕的都市；此外，根據行政院主計處最新的 2017 年統計，桃園市民平均每戶所得收入約 134 萬元，僅次於台北市、新竹市和新竹縣，渣打銀行相當看好桃園市發展。

鄭文燦指出，渣打銀行是台灣服務網絡最大之國際性銀行，將可持續以環球金融的業務經驗及眼光，為年輕有活力的桃園市民提供最佳金融服務；再者，全台百大製造業中，有超過三分之一於在桃園設廠，每年工業產值超過 3 兆元，連續 15 年排名全台第一，加上航空城、桃園機場捷運等重大投資建設與轉型，以及亞洲矽谷計劃之發展，讓桃園市深蘊多元成長的蓬勃能量，渣打銀行融合翻轉金融思維並引進數位化創新，為桃園市金融服務的創新應用注入潛力，也帶給桃園市民更便捷的科技生活。

林素真則表示，台北和台中成立的兩家「渣打 iWealth 數位旗艦」表現亮眼，成立後之營收和新客戶數均繳出兩位數成長佳績。渣打銀行目前在桃園市有 19 家分行，分行家數居所有桃園民營銀行之冠，與渣打銀行往來的客戶最長達 31 年之久，桃園「渣打 iWealth 數位旗艦」座落於新興藝文特區，周邊商業活動熱絡及高級住宅林立，將提供附近高資產優質客戶更舒適寬敞的金融服務環境。

王開平也指出，桃園「渣打 iWealth 數位旗艦」除了承襲台北與台中的「遠端智能櫃員區」、「數位理財諮詢」、「數位直撥客服」、「閒逸品茗區」，還因應桃園航空城特色，推出「便捷換匯服務」與「華航會員獨享禮遇，「便捷換匯服務」提供四種國人最常用外幣現鈔 (美金 / 人民幣 / 日圓 / 港幣) 並配好面額，客戶只需先透過渣打行動銀行完成換匯，來行直接到指定櫃臺辦理，從行員確認客戶身分無誤並於 eTeller 系統完成交易並交付外幣現鈔予客戶，幾分鐘之內即可完成交易。