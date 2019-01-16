〈小資族聰明換匯〉避免換在高點 善用銀行外匯交易平台幫你盯盤

換匯時誰都想要換在最優惠的價格，但實際上並非人人有空可隨時盯盤，此時不妨善用銀行的「匯率到價通知服務」，只要設定指定幣別的目標匯率，價位到時，銀行就會立刻通知，方便投資人掌握理想匯價。

外幣匯率價格常會受到國際政經因素起伏波動，以日圓為例，今年初在避險資金推升下，日圓一度飆破 0.29 元，晚一天換匯可能就少了 1 萬日圓，想要緊盯匯價但又不可能時時盯盤，而銀行的換匯交易平台正好可派上用場。

目前包括玉山、中信與台新的網路銀行、行動網銀提供匯價通知服務，渣打銀行日前也宣布推出 24 小時線上外匯交易平台，民眾可透過網路銀行與行動銀行，可選擇 13 種外幣的「即時到價通知」與「外匯會員計畫」等自動化功能。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，不只是出國前才需要關注匯率變動，若民眾持有海外基金、外幣保單、債券、外國股票等，這些都與匯率變化息息相關，渣打的 24 小時線上外匯交易平台，可以事先設定外幣觀察清單，利用「即時到價通知」服務來鎖定價格。

傅敏儀指出，倫敦、紐約等外匯金融中心的熱門交易時間為台灣夜間，銀行通常只能提供當日盤後的固定匯率，但渣打銀行 24 小時線上外匯交易平台直接連結交易室系統，提供最即時的市場報價與動態分析，協助客戶隨時掌握全球外匯波動。

至於要怎樣換到理想匯價呢？傅敏儀建議，可採取外匯分批買進的方式，平均分攤買匯成本，這樣就不會因為臨時換匯換到高價而扼腕，而 24 小時線上外匯交易平台新增「外幣留單」服務，涵蓋 12 種外幣，民眾只要設定好交易幣別與目標匯率，到價隨即完成外幣兌換，讓系統自動幫民眾盯盤與交易，每筆留單交易最低門檻等值美元 20 元。



