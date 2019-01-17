長天前董事長冒名發重訊 公司強調將追究民刑事責任

GPS 廠長天 (3431-TW) 16 日上午公告董事長曾明棋當選無效，公司當日下午召開重訊記者會澄清，表示公告為前董事長徐夢霞冒名發布，強調將追究相關人等民刑事責任。

長天科技 16 日上午發布公告，指長天違法召開董事會、欠缺足額董事未補選、未合法通知公司監察人列席陳述意見等諸多原因，未經合法程序選出自稱為董事長的曾明棋，無法定地位及效力。

不過，長天同日下午緊急於櫃買召開重訊澄清，表示該公告為前董事長徐夢霞冒名董事長曾明棋及發言人陳志朋之身分發布重訊，已觸犯偽造印章印文、行使偽造私文書及使公務員登載不實等相關刑事責任，將追究相關人等之一切民刑事責任。

據了解，長天原本有 5 位董事，分別為法人董事天順投資股份有限公司、自然人董事徐彰徽、方志正，及兩位獨立董事李洪茂、江美蓮。

不過長天指出，自然人董事徐彰徽，因使用票據經拒絕往來尚未期滿，依公司法第 192 條、第 30 條規定，去年 12 月 27 日當然解任，2 席獨立董事江美蓮、李洪茂也 12 月 25、26 日辭任。

因此目前長天只剩兩席董事，分別為法人董事天順投資股份有限公司及自然人董事方志正，而天順投資去年 11 月 19 日改派曾明棋擔任法人董事代表人，徐夢霞已非本公司法人董事代表人，無行使董事及董事長職權之餘地。

長天強調，因公司面臨積欠貨款等財務窘境，有倒閉危機之緊急情事，剩餘 2 席董事於 11 日召開臨時董事會，監察人林猷川也列席參與，會中選出曾明棋為董事長，召集程序及決議內容均依照公司法規定，合法生效。