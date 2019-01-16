經濟依舊強勁 Fed恐進一步升息

每當聯準會 (Fed) 主席鮑爾說，他會持續做出過去二年 Fed 所做的事，即緩慢調高聯邦基金利率，並縮減資產負債表，市場投資人便悶悶不樂。

鮑爾的前任 Fed 主席葉倫與伯南克長期維持利率於極低水準，還三度大幅買進債券 (即量化寬鬆)，使得股市持續上漲，經濟亦自大衰退中，緩慢復甦，同樣一群投資人却不知心存感激。

現在，他們懇切要求 Fed 別拿走這項利多。

每當鮑爾談話有點鷹派，即他相信經濟仍然強勁，當會繼續升息，股市便告下跌。每當他的措辭有點軟化，股市則又上漲。

目前並沒有證據顯示鮑爾的經濟基本面展望有所改變。他使用與葉倫同樣的措辭 -- 即呼籲緩慢升息，但他的行動較葉倫積極地多。自葉倫於 2015 年 12 月開始升息以來，Fed 已升息九次，却有近半數係發生在鮑爾任內，而到 2 月 5 日，他才上任滿一週年。

當然，對大企業與富人減稅，拉抬了經濟成長。預估 2018 年，美國 GDP 成長將達 3%，創 2015 年以來最高水準。去年就業成長達 260 萬人，高於 2017 年的 220 萬人。

同時，至 6 月，美國經濟復甦將達十年之久，而聯邦基金利率僅 2.25% 至 2.5%。在以往的經濟復甦中，葛林斯班與伯南克僅花了二年半時間，便將利率由 1% 調高到 5.25%。

鮑爾的心態難以捉摸，但他非常了解伯南克調降利率十次，降幅達五個百分點，以對抗金融危機與大衰退。Fed 還注入資產負債表逾 3.5 兆美元資金。除非鮑爾進一步升息，至少達到中性的 3%，否則他將沒有足夠的子彈，對抗下一波經濟衰退。如果不趁著經濟強勁時，縮減資產負債表，可能永遠也無法再做了。

2013 年，鮑爾曾敦促伯南克停止買進債券，展現他的鷹派立場。但現在，他必須保守，避免股市大跌，避免影響經濟。

但如果經濟依舊強勁，市場也穩定，預期他將持續縮減資產負債表，並調高聯邦基金利率，只是速度可能較預期慢一些。