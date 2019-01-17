投資人叫賣 Yelp進行出售有望獲80%報酬率

投資人 SQN 週三 (16 日) 表示，如使用者評論公司 Yelp (YELP-US) 任命新的董事會成員並考慮出售，股價有望飆升到 55 美元至 65 美元之間，比當前價格高出 80%。
據了解，SQN 為 Yelp 的最大股東之一，擁有超過 4% 股份。該公司表示，投資者「必須抓住機遇」將董事會改選 3 位新董事。更新後的董事會將評估可能出售公司等選項，因為私募股權主導的收購可能會達到每股 47 美元至 50 美元的售價。
SQN 表示，Yelp 應該與 GrubHub (GRUB-US) 和 ANGI Homeservices (ANGI-US) 等公司合作，也可以尋找潛在競標者，如亞馬遜 (AMZN-US) 或臉書 (FB-US)。
Yelp 股價週三收盤上漲 2.23% 來到 35.75 美元。
為響應 SQN 的建議，Yelp 表示正在尋找更多董事會候選人，並「願意聽取任何想法和投資者意見，包括來自 SQN 的」。
在過去的幾個季度中，Yelp 一直在努力成長，但營收增長減速至高個位數。DA Davidson 分析師 Thomas Forte 說道，「我們認為 Yelp 的挑戰主要是結構性的，利用當地的互聯網市場是一項艱鉅的任務。我們認為 GrubHub 在這項努力中是最成功的」。
上個月，SQN 呼籲對公司董事會進行全面改革，並任命新的獨立董事。
SQN 創始人 Amish Mehta 在聲明中表示，「我們仍然相信 Yelp 有很大的潛力為其投資者帶來巨大的價值。經過多年的表現不佳，我們對 Yelp 已經失去了耐心，並相信董事會需要新觀點和股東代表」。
總部位於美國加州 Redwood City 的 SQN 於 2014 年開業，負責管理約 11 億美元的資產。