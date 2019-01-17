投資人叫賣 Yelp進行出售有望獲80%報酬率

投資人 SQN 週三 (16 日) 表示，如使用者評論公司 Yelp (YELP-US) 任命新的董事會成員並考慮出售，股價有望飆升到 55 美元至 65 美元之間，比當前價格高出 80%。

據了解，SQN 為 Yelp 的最大股東之一，擁有超過 4% 股份。該公司表示，投資者「必須抓住機遇」將董事會改選 3 位新董事。更新後的董事會將評估可能出售公司等選項，因為私募股權主導的收購可能會達到每股 47 美元至 50 美元的售價。

SQN 表示，Yelp 應該與 GrubHub (GRUB-US) 和 ANGI Homeservices (ANGI-US) 等公司合作，也可以尋找潛在競標者，如亞馬遜 (AMZN-US) 或臉書 (FB-US)。

Yelp 股價週三收盤上漲 2.23% 來到 35.75 美元。

Yelp 股價趨勢圖

為響應 SQN 的建議，Yelp 表示正在尋找更多董事會候選人，並「願意聽取任何想法和投資者意見，包括來自 SQN 的」。

在過去的幾個季度中，Yelp 一直在努力成長，但營收增長減速至高個位數。DA Davidson 分析師 Thomas Forte 說道，「我們認為 Yelp 的挑戰主要是結構性的，利用當地的互聯網市場是一項艱鉅的任務。我們認為 GrubHub 在這項努力中是最成功的」。

上個月，SQN 呼籲對公司董事會進行全面改革，並任命新的獨立董事。

SQN 創始人 Amish Mehta 在聲明中表示，「我們仍然相信 Yelp 有很大的潛力為其投資者帶來巨大的價值。經過多年的表現不佳，我們對 Yelp 已經失去了耐心，並相信董事會需要新觀點和股東代表」。