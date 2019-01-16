三大法人買超8.42億元 台積電、金融股遭狙擊

台股今 (16) 日下跌 42.23 點，收在 9763.81 點，成金額 947.6 億元，三大法人買超 8.42 億元，外資期現貨同步賣超，而台積電、金融股成為外資狙擊對象。
今日外資賣超 13.71 億元，投信買超 3.32 億元，自營商買超 18.81 億元，合計三大法人買超 8.42 億元。
期貨方面，外資布局空單 2643 口，未平倉餘額 4.83 萬口、投信空單增持 182 口、空單未平倉 2.35 萬口、自營商回補 457 口、空單未平倉 2866 口。
外資今日買超第 1 名元大滬深 300 正 2 2.11 萬張、第 2 名元大金 1.09 萬張、第 3 名群創 9315 張、第 4 名元大台灣 50 6273 張、第 5 名富邦上証正 2 6262 張、第 6 名南亞科 5117 張、第 7 名頎邦 4548 張、第 8 名智易 4071 張、第 9 名泰鼎 - KY 3698 張、第 10 名上海商銀 3336 張。
外資今日賣超第 1 名新光金 2.35 萬張、第 2 名富邦金 1.84 萬張、第 3 名國泰金 1.84 萬張、第 4 名富邦 VIX1.11 萬張、第 5 名中壽 8452 張、第 6 名台積電 7772 張、第 7 名旺宏 7126 張、第 8 名遠東新 6779 張、第 9 名華邦電 4527 張、第 10 名長榮航 4133 張。
投信今日買超第 1 名台光電 2257 張、第 2 名 1770 張、第 3 名廣達 1500 張；投信今日賣超第 1 名中信金 4236 張、第 2 名大成張 2322 張、第 3 名元太 2021 張。
自營商今日買超第 1 名元大滬深 300 正 2 3.15 萬張、第 2 名元大 S&P 原油正 2 1.48 萬張、第 3 名新光金 6437 張；自營商賣超第 1 名富邦 VIX 2.33 萬張、第 2 名元大台灣 50 反 1 7175 張、第 3 名富邦 NASDAQ 1854 張。