和泰車成立「和雲行動服務」 整合即時行動服務為目標

和泰汽車 (2207) 旗下和運租車轉投資設立和雲行動服務，積極推展「服務過程行動化」及「資源共享化」，將進一步深耕短期租車與接送服務領域，以「整合即時行動服務的領導品牌」為目標，並擴展事業版圖，導入電動機車及拓展複合式停車場服務。和運租車成立近 20 年，其中短期租車總車隊規模達 3800 台，累積共 80 萬會員，服務超過 500 萬車次，為業外龍頭。隨著科技發展、顧客移動範圍擴大、頻率增加、需求型態改變，及各城市、政府「智慧交通」概念興起，催生和運租車成立「和雲行動服務」的構想，將進一步成為「整合即時行動服務的領導品牌」為目標。



配合豐田與和泰汽車的未來重要發展趨勢 MaaS(Mobility as a Service)，和雲行動服務名稱中的 Hi-MS(讀音同 Hi-MaaS)，品牌標誌由 3 朵雲組成分別為「行動雲」、「服務雲」及「數據雲」，表示和雲行動服務未來將提供全面性的行動工具，包含四輪汽車 / 貨車、兩輪機車、停車場、接送、大客車、腳踏車、平衡車等，讓消費者可使用智慧型裝置進行查詢、預約、操作、付款等相關服務，並運用數據分析提高資源使用效率、挖掘客戶的潛在需求。迎向 MaaS 潮流，和雲行動服務將透過業務的整合、商品的創新，實踐以顧客為核心的交通行動服務。



和雲行動服務的事業版圖將涵蓋門市租車、iRent 自助租車、接送包車，並擴大至 iRent 電動機車自助租車、電動車充 / 換電站、停車場服務等，積極推展「服務過程行動化」及「資源共享化」於營運服務中，如複合式停車場的推展，除了配合現有 50 個門市及 iRent 汽機車調度使用，也將對外共享其他車位的租用。



現有的 iRent 自助租車預計在 3 月導入新成員 PRIUS c 及新增電動機車服務，大幅提升共享汽機車的綠能占比。