和泰車推UX 250h 一個月預接單突破500台

LEXUS 總代理和泰汽車 (2207) 於去年 11 月 22 日正式發表全新 UX 200 都會豪華跨界休旅，上市不到兩個月內累積破千張的訂單，為搶佔市場，和泰汽車更於 12 月中旬預先開放 UX 250h 的受訂，短短一個月內，在沒有價格資訊的前提下，訂單已突破 500 台，和泰車今天宣布 UX 250h 售價為 149 萬元，可望進一步再創銷售佳績。和泰車指出，UX 200 以時尚的外型、優雅的內裝及俐落的駕馭感，搭配極具魅力的價格，UX 200 在上市不到兩個月內便累積破千張的訂單，再次證明 LEXUS 獨霸休旅車市場的實力。同時，UX 200 也是 2018 年 LEXUS 達成 1 萬 7806 台銷售紀錄、躍升為豪華車壇第二的重要功臣。



和泰車表示，12 月中旬預先開放了 UX 250h 的受訂，短短一個月內，在沒有價格資訊的前提下，訂單也已突破 500 台。



和泰車強調，UX 250h 採用第四代 Hybrid 技術，搭載 41% 世界最高熱效率的量產引擎、輕量化的 PCU 控制模組、效能提升的鎳氫電池及全新設計的 ECVT 變速箱，目標除提升燃油效率外，更是致力帶給車主更直接且順暢的駕乘體驗。因此，UX 250h 可在兼顧同級距最佳的 21.7km/L 油耗的同時，展現名列前茅的 0-100km/h 8.5 秒優異加速成績，更是能以高達 115km/h 的時速純電巡航。

