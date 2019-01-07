和泰車推全新Yaris跨界休旅 年銷售目標5000台

和泰車 (2207) 所代理的 TOYOTA 今天發表 Yaris Crossover，以跨界身份推出，訴求 210mm 離地高、全新運動型懸吊以及雙色設計，每月販售目標為 400 台，預估全年銷售 5000 台。這款 Yaris Crossover 並非南非版本，而是由國瑞汽車，針對現行 Yaris 所修改的車型。為吸引買氣，和泰車這次還會推出農曆春節前限量 300 台優惠折扣 1 萬元，而提供的 2 種車型售價分別為經典 64.9 萬及豪華 69.5 萬元。



和泰車表示，YARIS 自 2006 年正式導入台灣，以時尚外觀造型及靈活多變的車室空間深受廣大車主的肯定與喜愛，目前年販售約 1.3-1.4 萬台，此次推出全新跨界 Yaris Crossover，盼年銷售量可望進一步推升至 1.5 萬台以上。



和泰車也預估元月整體車市銷售量為 4.6 萬台，主要除去年底部分車廠延到今年元月交車外，2 月農曆過年將至，消費者提前買車以及車商促銷刺激銷售也是原因之一。