穩定市場信心 小米啟動上市以來首度庫藏股政策

全球手機銷售成長停滯，加上股票解禁因素，近期小米股價直直落，截至 17 日收盤，小米股價已較發行價格下跌逾 40%。

為提振市場信心，小米集團公告，1 月 17 日，小米在公開市場實施庫藏股政策，買回 6,140,000 股 B 類股份，平均價為每股 B 類股 9.7625 港元。這次庫藏股政策小米斥資約 5,994 萬港元，同時也是小米掛牌上市之後第一次在市場買回股票。

由於小米手上有充足的流動性，因此執行這次庫藏股政策，對於公司財務結構不會有太大影響。

而小米也表示在互聯網商業模式、手機 + AIoT 雙引擎策略的推動，及有信心在未來提供高品質、高性價比產品之下，即使面對整體經濟景氣的艱困挑戰，但小米仍具備堅強的競爭力。這次向市場買回庫藏股，就是展現小米對當下以及長期業務前景的信心。

圖: 東方財富網

戰略投資人減碼動作不斷

雖然小米進行護盤，但在小米法人股東進入股票解禁期期間，市場還是對於法人股東減碼的動向非常關注。根據 Bloomberg 統計，此次小米解禁數量將超過 30 億股，相當於已發行股票的約 19%。

根據港交易所公告，在小米股票解禁的第一天（1 月 9 日），俄羅斯富豪兼知名投資人 Yuri Milner 旗下 Apoletto Managers 申報，減碼小米 5.94 億股，其所持有小米 B 類股的比例從 9.25% 下降至 4.26%，金額約 61 億港元。

1 月 16 日，Bloomberg 報導表示，又有機構法人以 9.45 港元 / 股價格透過配售形式出售 B 類股，金額達 21.8 億港元。

不光是大股東減碼，外資券商大多也都不看好小米今年營運，美銀美林、摩根大通等在近期紛紛下調小米目標價。

這些負面因素影響下，小米近期走勢疲弱，即使包括小米 CEO 雷軍、首席財務官等在內的各控股股東，承諾在未來一年內不直接或間接出售公司股票，但對於股價刺激仍有限。

當然市場也有樂觀的看法，認為在資本市場中，具有長期投資價值的公司，股價在短期仍會有較大的波動，主要在於每個法人自身考量點都不同，股價買賣屬常態。只要公司長線投資價值浮現，或股價擺脫技術性賣壓，自然能吸引投資人再度買進。