抖音新品「多閃」正式發布 涉足5G視頻社交

抖音母公司字節跳動 (ByteDance) 今 (15 日) 在北京舉行新品說明會，乘著 5G 技術浪潮，推出視頻社交產品「多閃」，用戶可藉由此應用發布短視頻影片，同時與他人進行影片上的社交活動。

多閃產品負責人徐璐冉表示，「多閃」是一個集短視頻和社交功能為一體的產品，期望藉由幫助用戶記錄生活、分享生活，創造更加親密的互動形式，解決當今社會的社交壓力，以及關係疏遠等問題。

隨著 5G 時代來臨，越來越多以視頻影片為主軸的應用陸續推出，視頻逐漸取代以圖文訊息為主體的產品，為現今社交形式帶來全新樣貌。

談及與抖音的區別，抖音總裁張楠表示，儘管多閃與抖音有一定程度相似，其與抖音不同地方在於，多閃更加著重於社交層面的功能，這項應用能根據用戶的瀏覽習慣，推薦更多具有相關視頻的用戶。

張楠也指出，除了短視頻功能外，多閃也具備閱後即焚的「隨拍」功能，用戶可以藉由隨拍知道誰在關注自己的視頻。目前此功能尚未支援公開評論與按讚功能。

先前抖音快速崛起掀起了和以社交互動為核心的微信之間的平台戰局，新發布的多閃勢必又會牽扯出一系列戰線。對此，《今日頭條》執行長陳林表示，微信是以通訊為基礎架構，面向的客戶範圍較廣，多閃則是針對用戶較親密的人，兩者的面向群體截然不同。

今日在新品發布會現場也發生多閃下載連結遭微信屏蔽的小插曲，經負責人提示其他下載方法後得以解決。