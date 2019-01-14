美股超跌乖離過大 反彈機率高

自 2018 年第四季以來，在多項利空衝擊下，美股 S&P 500、Nasdaq 自高點下跌皆超過 20%，歷史資料顯示，當美股自高點下跌超過 20% 後，因乖離太大，後市反彈機率高。其中，標普北美科技行業指數本益比修正至 17.9 倍，進場時機浮現。

國泰投信於 1 月 17 日募集國泰標普北美科技 ETF(00770-TW)，連結標的指數為標普北美科技行業指數，成分股是美股中的科技業股票，包括資訊科技、網路零售銷售、互動娛樂及服務等，包括知名的格鬥股 MAGA(Microsoft、Apple、Google、Amazon) 全在列，其他如 Intel、Cisco 等，都是世界知名的頂尖企業，全囊括在一檔 ETF 中。



國泰投信總經理張雍川認為，雖然美股自 12 月以來轉弱，但美國基本面仍樂觀，包括消費信心與就業市場仍舊強勁，接下來一月份進入財報季，目前投資人對財報悲觀的情況下，只要有優於預期的好消息，有望帶動美股止穩，中長線仍看好。

張雍川表示，而近期美中貿易露曙光、美國聯準會可能調整或放慢升息步伐，貨幣政策不至於像去年市場預期的過度緊縮，且美國經濟數據較市場預期穩健，提振投資市場信心，對股市也將是正面激勵。

張雍川進一步指出，這波美股的修正，也創造絕佳進場時機點，從本益比來看，目前標普北美科技行業指數本益比已修正至 17.9 倍 (截至 2018 年 12 月)，相當接近過去十年平均的 17.1 倍，現在是進場的好時機。

國泰標普北美科技 ETF 基金經理人張家璇指出，一直以來，科技的創新帶來生活大變革，而未來科技仍將繼續改變生活，隨著日常生活對於科技服務的依賴加深，預期未來科技類股將持續帶來投資機會。國泰標普北美科技 ETF 在 1 月 17 日募集，預計於 1 月 29 日在證交市場上市，是亞洲首檔純投資北美科技的 ETF，且聚焦 AI、5G、雲端、電商、互動娛樂等等最熱門的新科技趨勢等投資標的。