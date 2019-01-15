小摩：Netflix具關鍵風險 下調目標價至425美元

隨著美股財報季陸續登場，多家投行皆看壞 Netflix(NFLX-US) 財報表現，其中摩根大通 (JPMorgan Chase&Co) 在周一 (14 日) 發布的報告中下調 Netflix 目標價至 425 美元，並指出 Netflix 存在一些關鍵風險。

小摩分析師表示，儘管 Netflix 去年第 4 季推出的線上內容服務相當豐富，對其長期前景樂觀以對，然而該公司也同時面臨著關鍵風險。

首先，作為全球影音串流巨擘，Netflix 主要收入來源為內容訂閱服務，該公司在去年前 3 季的用戶淨增長主要歸功於全球用戶成長，然而隨著小摩將其第 4 季的國際用戶增長預期下調至 597 萬，並將美國用戶增長預期降至 128 萬，揭示投行認為訂閱用戶增長放緩將為其收入帶來不確定性，可能影響新一季的財報表現。

而競爭環境升溫帶動 Netflix 投入大量資金於原創內容產製，也導致自由現金流快速消耗。Netflix 曾在去年 10 月表示，光是去年，該公司自由現金流消耗就已達到 30 億美元，遠超過前年的 20 億，小摩認為若消耗持續大於預期，將嚴重影響到 Netflix 的股票表現。

除此之外，舉債金額持續攀升也是近期的一大隱憂。Netflix 在去年發行 20 億美元的垃圾債，將該公司債務負擔大幅推升至 100 億美元，導致已發行債券價格與公司股價紛紛走跌，若舉債金額持續攀升，將為該公司帶來一定程度的風險。

信用評級機構穆迪當時將 Netflix 債券發行評為 Ba3，標普也將其評為 BB-，兩者皆屬於垃圾債範疇。

標普公司則預估，Netflix 淨調整後的槓桿率將在年底提升至 4.8 倍，對於一成長型公司來說，已處於很危險的高位。