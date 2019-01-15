大陸QFII額度翻倍 金管會：台股仍具優勢 會持續觀察

大陸宣布將合格境外機構投資者 (QFII) 額度提高倍增，外界擔憂是否會對台股產生磁吸效應？金管會證期局今 (15) 表示，台股仍具優勢，會持續觀察。

中國國家外匯管理局昨天公告，為滿足境外投資者擴大對中國資本市場的投資需求，經國務院批准，QFII 總額度由 1500 億美元增加至 3000 億美元。業內人士認為，大陸提高 QFII 總額度，進一步實施「對外開放」，積極引導外資入市，中長期有利於 A 股市場良好發展。

正因如此，外界擔憂大陸 QFII 額度提高後，恐對台股產生磁吸效應的影響，金管會證期局副局長張振山表示，我們台股去 (2018) 年的總體面、經濟發展都穩定，且去年上市櫃公司營收成長 8.3%，台股現金殖利率仍有 4.5%，基本面佳，加上我國外匯管制相對較鬆，公司治理健全、法規透明度高、財務資訊透明等，這些都讓台股仍具優勢。

張振山表示，而大陸 QFII 額度增加一倍，市場是否有足夠吸引力，短期內仍要觀察。

至於我國 QFII 額度，金管會統計，截至去年底止，我國金融業獲大陸國家外匯管理局核准的 QFII 額度，合計有 107.61 億美元。其中，元大證券獲核准 0.8 億美元；20 家投信獲准 56.01 億美元；9 家保險業 47 億美元；6 家銀行 3.8 億美元。