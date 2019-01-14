〈5G商機〉因應5G新局 OPPO成立新事業部

近期小米動作頻頻，與 TCL 結盟、將紅米分割，及宣布未來 5 年將投入人民幣 100 億在 AIoT(All in IoT) 領域等。另一大廠 OPPO 也不讓小米獨領風騷，於 1 月 14 日宣布，正式成立新興行動終端事業部，並任命原 OPPO 首席採購官劉波為 OPPO 副總裁、新興移動終端事業部總裁，全面負責該事業部的工作。



OPPO CEO 陳明永表示成立這個新興行動終端事業部是 OPPO 朝向 5G + 時代的關鍵布局。在這個新的發展時期，OPPO 將持續擴大研發投入，強化硬體、軟體和互聯網服務的整合戰略，為消費者提供更多革命性、簡單便捷的智慧科技生活體驗。

圖: AFP

由於 5G 是串連起各類消費產品的重要橋樑，在因應新的時代，就需要有新的作戰方針，這也是 OPPO 成立新興行動終端事業部的原因。同時，5G 產品更需要以消費者為中心，並具備移動性，讓消費者無時無刻都能享驗 5G 帶來的便利性。

未來新事業部將率先瞄準智慧手錶及智慧耳機，聚焦運動健康情境，整合 OPPO 資源，以便在全球一邁入 5G 時代時就有相關產品能供消費者使用。

同時，OPPO 將推出全新子品牌「智美心品」，透過自主研發、合作研發、選品三種模式，為消費者提供智美科技生活產品。

同時這個新成立的事業部還將建構開放的 IoT 平台，加速推動 AI+IoT 技術研發，提供開放的物聯網接入協議，與包含 OPPO 自家推出的智慧助理 Breeno，共同建構出一體化的 IoT 生態體系，並與合作夥伴共同打造 IoT 生態產品、內容與服務。



OPPO 加入無線充電聯盟

另一個讓市場等待的重點就是 OPPO 新手機將何時推出，外傳 OPPO 已經加入無線充電聯盟，這意味著未來推出的新機很有可能將支援 Qi 無線充電技術。

而每年上半年，OPPO 都會發表自家的 R 系列新機。目前已經到 2019 年，市場開始期待 OPPO R19 將在何時公布，由目前 OPPO 等手機廠商仍未在旗艦機中搭載無線充電功能，因此加入無線充電聯盟的動作讓外界有不少想像空間。

同時，OPPO 將於 1 月 16 日舉辦「OPPO 2019 未來科技溝通會」，在會中可能將公布其研發的 10 倍光學變焦技術，對於新手機會不會透露一點風聲，也是值得期待。