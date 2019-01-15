中國12月社會融資與新增人民幣貸款均超出預期

中國人行週二 (15 日) 公布 12 月 M1、M2 貨幣供給量增速、社會融資規模、新增人民幣貸款等一系列經濟數據，其中 M1 仍是不及市場預期，M2 則是合於預期，而社會融資規模、新增人民幣貸款二項數據，則是超出市場分析師預期。

M1、M2 年增率：

2018 年 12 月 M2 年增率為 8.1%，預期年增 8.1%，前值 11 月份為年增 8%；而 12 月 M1 年增率則為 1.5%，預期年增 1.6%，前值 11 月份為年增 1.5%，M1 仍延續 2014 年 1 月以來最低成長幅度。

社會融資規模：

2018 年 12 月份中國社會融資共增加人民幣 1.59 兆元，預期為人民幣 1.3 兆元；而 2018 年全年社會融資則增加人民幣 19.26 兆元，比 2017 年減少人民幣 3.14 兆元。

新增人民幣貸款：

2018 年 12 月新增人民幣貸款為人民幣 1.08 兆元，預期為人民幣 8500 億元，11 月份為人民幣 1.25 兆元。2018 年全年新增人民幣貸款達人民幣 16.17 兆元，比 2017 年成長人民幣 2.64 兆元

中國人行表示，去年中國人行適當增加中、長期流動性的供應，加強銀行體系的穩定，增加銀行業的流動性也意味著為支撐中國經濟提供穩定的資金來源。同時，中國人行認為提供的流動性，基本上都落實到實體經濟層面。