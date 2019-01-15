【永誠投顧】關鍵K團隊 盤後分析

◆盤勢分析

加權指數上漲 97.82 點 (+1.01%) 收 9806 點。

櫃買指數上漲 1.32 點 (+1.06%) 收 126.18 點。

1. 由於全球各國全力攻 5G，由於資安考量，由美國帶領封殺華為 5G 相關產品，包括澳洲、加拿大、紐西蘭、英國的跟進，近期波蘭又發生華為涉入機密事件，帶動非華為 5G 供應鏈的想像空間, 加上目前屬於財報公布前的短暫空窗期, 帶動台股今日中小型股表現強勢, 終場大盤上揚 97.82 點, 成交量也放大到 978 億元, 較近 10 日均量 887 億元明顯上升, 在季線附近震盪待突破。1/17 台積電法說將是近期半導體股重要風向球, 保守預估 2019Q2 才是相對低點。主要是 IPHONE 銷售衰退, 加上 5G 相關還未接續上來, 下半年在 AMD 新製程與 AI 等產業等需求帶動下緩步回升, 2019 年上半年將是半導體供應鏈辛苦期。

2. 匯率部分: 套利主要資金日圓由近期 107.15 回貶到 108.65, 正向套利資金明顯回流亞洲新興市場。

3. 此次 1/8-1/11 的 CES 展, 主要展示眾多消費電子產品，主要亮點落在：5G(智慧終端機、可折疊手機)、智能家居 (8K 電視、可穿戴設備)、自動駕駛(包括 AI) 等。預估 5G 基礎建設與汽車電子將是 2019 年第一季投資主流。其餘次產業可以搭配中美貿易轉單受惠股以及生技等次產業操作。

4. 另外中國 12 月中國出口 YoY -4.4%(前: 5.4%)、進口 YoY -7.6%(前: 3)，分別為 9 個月及 2 年多來首次翻負！全球面臨去化庫存循環階段，加上貿易戰提前拉貨潮的干擾，中國外貿不意外地受海外需求放緩影響呈現疲態。在包含 PMI 等各項數據皆轉向下，證基本面亦連續五個月 < 0！

5. 預估台股在 15 號之後包含台積電法說 / 美股財報周 / 月底英國脫歐等可能利空影響, 加上前波套牢區 10130 附近日均量要 1700 億元以上, 在近期台股量能趨於萎縮下，關鍵 K 團隊建議仍以看好的 5G / 汽車等主要攻擊族群做輪流操作。

強勢族群

48V 輕混系統:

4551 智伸科 + 9.66%/5439 高技 + 3.71%/5425 台半 + 2.50%

MOSFET:

6573 虹揚 - KY+ 9.84 %/6435 大中 + 7.42%/8261 富鼎 + 3.59%

高速傳輸:

3081 聯亞 + 4.36%/4966 譜瑞 - KY+4.21%/5457 宣德 +4.04%

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。