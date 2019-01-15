【日盛投顧】加權量出轉強 重回季線之上

◆盤勢分析

1. 無謂前一交易日美股走勢疲弱，周二亞洲股市逆勢轉強。晨間台股以小低盤開出，盤中功率元件、網通、PCB 與工具機等族群走強，帶動指數上攻至 9800 點之上，終場收盤報 9806.04 點，漲幅 1.07%。

2.OTC 指數在開高走高，終場收 126.18 點，上漲 1.06%，創近 10 個交易日收盤新高，目前上方壓力為 129.21 點，下方支撐為 124.11 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股收長紅 K 線，重回季均線之上。

(2) 量能：成交量增至 978.25 億元，呈現價量齊揚。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉向上、MACD 柱狀體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 109.05 億元；外資 + 91.09 億元、投信 + 1.77 億元、自營 + 16.19 億元。

功率元件、工具機轉強

1. 電子類股

(1) 矽晶圓、功率元件：矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶營收表現亮眼，股價緩步走高；功率元件中的被動族群，2492 華新科、2327 國巨股價創五日新高。MOSFET 的 5299 杰力、3317 尼克森、6435 大中受到世界先進董座的信心喊話，周二股價強勢上漲；二極體的 2481 強茂、5425 台半股價轉強。

(2)5G、散熱模組：5G 成為 2019 年產業趨勢，5G 光通材料 2413 環科強勢漲停，帶動 3081 聯亞、3234 光環、3163 波若威維持紅盤；散熱模組 3338 泰碩、3324 雙鴻維持近期高檔震盪；PCB 上游的 5439 高技、5349 先豐股價轉強。

(3)IC 製造、IC 設計：2330 台積電將於 17 日召開法說，市場期待利空出盡，周二股價收高，5347 世界在董座信心喊話，股價維持高檔；此外，市場資金也進入 15 日將開法說的 2408 南亞科。

2. 非電子類股

(1) 成衣、製鞋：成衣 1476 儒鴻收復季線、1477 聚陽再創波段新高；製鞋 9938 百和量出創高、9910 豐泰、9904 寶成上漲超過 2%。

(2) 工具機：市場資金進入 2018 年獲利佳，2019 年有望高配息的工具機族群，1597 直得、2049 上銀、1590 亞德客 - KY 等集體上漲。