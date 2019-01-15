中鋼攜法商成立「耐火材料聯合實驗室」 挑戰亞洲領頭羊

中鋼 (2002) 集團與法國 Calderys 今 (15) 日舉行「耐火材料聯合實驗室」締約典禮，攜手在舊耐材循環經濟、鋼鐵製程用耐材品質提升與新材質研發，以及環保型黏結劑技術開發三大領域合作研發，目標成為亞洲耐火材料技術開發的領頭羊。中鋼集團今日與 Calderys 攜手舉行「耐火材料聯合實驗室」締約典禮，與會貴賓包含經濟部國營會副主委吳豐盛、中鋼公司董事長翁朝棟、Calderys CEO Michel Cornelissen、國內相關大學教授、金屬工業中心與中鋼集團相關主管等產學研界人士。



中鋼董事長翁朝棟致詞時表示，中鋼集團每年耐火材料的耗用量達 15 萬噸，金額達 50 億元，建廠初期耐火材料全仰賴進口，後來開始執行耐火材料國產化政策，現在國產品供應比例已達 80% 以上。為穩定耐火材供應鏈，中鋼規劃「耐火材自主供應育成產線」與「建構可靠的外部策略合作夥伴」雙軌並行，2018 年 6 月起與法商 Calderys 集團研擬合作研究的可行性，現在 Calderys 更決定在台成立「鋼鐵耐火材料研究中心」，也因此，中鋼能與具雄厚供料經驗研發能力的 Calderys 締結姻緣，合作成立「耐火材料聯合實驗室」。



結合 Calderys 在煉鋼不定形材之強項及中鋼在煉鐵堵泥、不定形材及不燒磚等領域之深厚研發基礎，聯合實驗室運作可達技術互補的良好成效，共同開發高品質耐火材料，成為亞洲耐火材料技術開發的領頭羊。



Calderys 為年營業額 46 億歐元 Imerys 礦產集團之子公司，2005 年由法國 Lafarge 公司及美國 Plibrico 公司合併成立，其耐材產品市場遍及世界各大鋼廠，如 CSC、ArcelorMittal、TATA、NSSMC、BlueScope、ThyssenKrupp 等。Calderys 專門生產「不定型」耐火材料，年產能約 60 萬噸，2017 年供應中鋼集團 8,200 噸之不定形耐火材料。



中鋼與 Calderys 已初步完成研發主題規劃，包括一、舊耐材循環經濟；二、鋼鐵製程用耐材品質提升與新材質研發；三、環保型黏結劑技術開發等，雙方將在此三大領域進行合作研發，期望創造出 1 加 1 大於 2 的效果。此外，Calderys 亦表示願意與中鋼簽署「耐火材料優先供貨」之協議，確保如期如質供應中鋼集團所需之耐材。

