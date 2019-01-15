不再是所有人的最愛？追蹤台積電第一名的分析師表示「台積電不樂觀」

全球晶圓代工龍頭台積電一向深受青睞，然而去年 10 月首位開始喊賣的分析師指出，情況正在變得更糟。

根據彭博數據，過去一年銀河 - 聯昌證券的詹逸群 (Peter Chan) 在 31 名追蹤台積電的分析師中排名第一，他在去年 10 月獨排眾議將台積電評級降至減持，目標價下調至 209 元台幣。這也是台積電兩年多來首個賣出評級，目前台積電仍有 24 個買進、6 個持有評等。自他降級迄今，台積電股價已跌約 7.8%。

「我對台積電的看法基本上沒有太大改變，從去年第三季到現在，情況沒有好轉，反而更不樂觀，」詹逸群 8 日在洛杉磯接受彭博電話採訪時表示。

他指出，手機相關應用佔台積電的營收可能將近 60%，今年應該手機整體出貨會呈現下滑。對台積電來說，「也許未來會有可以取代手機的業務，但我還沒看到。」

而從新興市場科技股來看，他認為，南韓高科技股的估值比台股便宜，比如三星電子的股價淨值比僅 1 倍，且記憶體持續有新的應用跟需求，「可能會有越來越多的投資者棄台積電投三星、或成長性更高的美國科技股，這個時間可能快到了。」

Bernstein 亦下調了一年目標價至 225 元台幣，預期近期股價或承壓，分析師 Mark Li 等人在 14 日報告中表示，儘管部分投資者已預期台積電第一季表現料疲弱，但對於第二季也將按季出現下跌的情況普遍沒有預期，因此對股價構成更大的下行風險。

蘋果本月初宣布近 20 年來首次下調營收預測，因中國需求放緩，消息一出供應鏈股票應聲倒地，半導體族群的展望也頻遭下修。受到手機及虛擬貨幣挖礦等需求疲弱影響，分析師預估本周四將召開法說會的台積電第一季營收料季減 13%。於此同時，台積電為了在業者保持領先地位要付出的代價越來越高昂，也令其股東權益報酬率自 2014 年以來逐年走低。

雜音漸起

如今看空台積電的已不只詹逸群。摩根士丹利分析師 Charlie Chan 今年初將台積電目標價從 214 元台幣降至 199 元，在彭博匯總的目標價中排名第三低。

Chan 在報告中指出台積電今年以美金計價的全年營收料年減 0.5%，無法達到營收年成長 5-10% 的目標，並將是 2009 年以來首度出現衰退，主因手機半導體業務的營收短缺，很難靠高速運算、車用等領域彌補。他給予台積電持平評級。

台積電上周公佈去年全年營收 1.03 兆元台幣，首度突破兆元，按美金計年增 7%。然而去年台積電股價下跌 1.7%，為公司十年來首度收跌。

不過根據彭博數據，分析師給予台積電未來 12 個月的目標價平均為 251.67 元，較目前仍有 15% 的上漲空間。

安聯環球投資資深研究分析師暨投資組合經理周如興認為今年半導體產業有望比去年更為穩定，因中美有望達成貿易協議及聯儲會更偏鴿派，「半導體產業很多壞消息都已經反映了，估值也回到 2012 年左右的水準，龍頭公司正變得越來越有吸引力。」

其共同管理的 AI 人工智慧基金目前約 85% 持股是美股。「未來幾個月在亞股的布局料會提高。」他稱。

根據 eVestment 數據，截至去年第三季， 台積電是全球主動型股票基金持有的第二大新興市場公司股票，比重為 13%，僅次於阿里巴巴。彭博數據顯示，台積電約 12% 是由指數股票型基金 (ETF) 所持有。

銀河 - 聯昌證券的詹逸群則指出，持有台積電近八成持股的外資動向是關鍵，在美國實質利率比台灣高的情況下，「如果台美利差繼續擴大，不只是對台積電、對台股指數都不好，」詹逸群說，「資金流是很強大的；錢會往利率高的地方流。」