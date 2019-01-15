2018年指標台灣基金獎 36家業者抱回大獎

2018 年 BENCHMARK《指標》台灣基金大獎主辦單位、《指標》雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲昨 (14) 日宣布第三屆 BENCHMARK《指標》台灣基金大奬的獲獎名單，總計有 36 家業者在 53 個類別裡贏得獎項。2018 年市場波動劇烈，基金投資表現深受考驗，除績效外 ，《指標》台灣基金大獎更透過創新評核、嚴選出年度最佳基金公司，在這景氣暐暗不明、市場動盪的時候，做為投資人的最佳指引、參考。

BENCHMARK《指標》年度基金大獎 (BENCHMARK Fund of the Year Awards) 在香港舉辦今年邁入第十五年，在台灣今年正是第三年，鮑婉玲表示：「我們多年來一直在傾聽評審和參賽者們的回應，精益求精，滿足大家的需求。BENCHMARK《指標》年度基金大獎不是只看基金績效、夏普值等量化數據指標，從投資人權益出發，我們更關心基金公司整體投資過程，第三屆《指標》台灣基金大獎，特別在評核過程做了創新變化。」

創新評核 六大準則

相較其他基金大獎，《指標》台灣基金大獎最大不同，就在量化之外，更重視質化分析，也就是 BENCHMARK《指標》最佳基金公司的評選，鮑婉玲分析，《指標》基金大獎評選出各類別最佳基金公司，係從六個評核準則來評鑑基金公司的投資管理能力，這六個準則是：投資理念與流程、證券選擇和出售紀律、投資組合建構、績效和風險管理、環境 / 社會責任 / 企業治理（ESG）納入投資過程、以及營運管理。

第三屆《指標》台灣基金大獎的創新就在評核的設計，除保有質化分析的傳統特色（參賽者提出書面說明 / 報告）外，主辦單位特別新增量化評核，也就是六大評核準則之下，各設計八個可以量化的子項目，合計共有 48 個要點數據，一來俾利參賽者填寫，二來方便評審給予量化評分。

以投資風格和理念這個評核基準為例，其子項目包括經理人穩定性、投資風格持續性、投資風格最終責任歸屬等，報名參與評選基金公司也可以提供實際範例，俾利評審團更深刻感受團隊在「投資理念與流程」的實際運作狀況。

鮑婉玲強調，這些數據和評審團的評語，主辦單位將這些質化和量化資料製作成「基準報告」，報名參賽者可以藉此瞭解自己的自身能力和行業基準比較。基金公司參與《指標》台灣基金大獎，不僅志在贏得各類別的基金獎項，更重要是透過同儕競賽、瞭解自己定位，有助未來提升競爭力。

最佳基金公司評核 業者踴躍參與

第三屆《指標》台灣基金大獎，在質化分析方面，總共有 26 家基金公司申請、報名參與 28 個類別的最佳基金公司獎評核，參與此評核的家數，相較前兩屆踴躍，顯示《指標》台灣基金大獎愈來愈獲得本地基金業者的重視。

鮑婉玲特別感謝，來自台灣、香港、新加坡三地的財金專業人士和學者共 21 位組成 BENCHMARK《指標》台灣基金大獎評審團，貢獻他們的專業和時間、大公無私地為投資人評選出各領域最佳基金公司的「同級最佳獎」「傑出表現獎」。

今年有 19 家基金公司在 28 個基金組別裡獲得 48 最佳基金公司獎，被評為「同級最佳獎」共有 14 家業者贏得 22 座獎項，獲評為「傑出表現獎」則有 16 家基金公司獲得 26 座獎項。

至於量化評核部分，今年共有 36 檔共同基金在 36 個類別裡獲評為「最佳表現共同基金 (Best Performing Fund)」，30 檔獲得「最佳表現定期定額獎 (Best Performing Regular Savings Fund)」，其中有四檔基金同時是「最佳表現共同基金」和「最佳表現定期定額獎」，另外有 11 檔 ETF 獲得「最佳表現 ETF 大獎 (Best Performing ETF)」獎項。

2018 年市場動盪，基金績效維穩不易，從績效評論基金優劣，不免易有遺珠之憾，鮑婉玲表示，第三屆《指標》台灣基金大獎評選出最佳基金公司獎，從六大評核準則做量化和質化分析，彰顯基金公司投資管理能力，正可供一般人做為投資指引和參考。

實力大獎 頭角崢嶸

第三屆《指標》台灣基金大獎的「實力大獎」，此獎項目的在表彰基金公司對風險控管、品牌影響、投資人教育和 ESG 等多個領域的卓越表現。「實力大獎（Capability Awards）」，依主動或被動式基金，設有五個次項目，由基金業者申請報名參與評核；共同基金和 ETF 兩大類型，均設有「品牌大獎」「投資人教育大獎」，共同基金則有「風險管理大獎」和「可持續投資大獎」，ETF 則另外設有「產品創新大獎」。

實力大獎表現深受評審肯定的業者，ETF 方面，元大投信持續勇奪三大獎，包年度品牌大獎、投資人教育、產品創新的「同級最佳獎」，國泰投信則抱回年度品牌和產品創新的「傑出表現獎」。

共同基金部分，柏瑞投信贏得年度品牌大獎，安聯投信贏得風險管理大獎「同級最佳獎」、年度品牌大獎和可持續投資獎則是獲得「傑出表現」兩個獎項。投資人教育和可持續投資兩大獎，分別由國泰投信和法國巴黎資產管理抱回「同級最佳獎」。