2018年指標台灣基金獎 36家業者抱回大獎

2018 年 BENCHMARK《指標》台灣基金大獎主辦單位、《指標》雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲昨 (14) 日宣布第三屆 BENCHMARK《指標》台灣基金大奬的獲獎名單,總計有 36 家業者在 53 個類別裡贏得獎項。2018 年市場波動劇烈,基金投資表現深受考驗,除績效外 ,《指標》台灣基金大獎更透過創新評核、嚴選出年度最佳基金公司,在這景氣暐暗不明、市場動盪的時候,做為投資人的最佳指引、參考。

BENCHMARK《指標》年度基金大獎 (BENCHMARK Fund of the Year Awards) 在香港舉辦今年邁入第十五年,在台灣今年正是第三年,鮑婉玲表示:「我們多年來一直在傾聽評審和參賽者們的回應,精益求精,滿足大家的需求。BENCHMARK《指標》年度基金大獎不是只看基金績效、夏普值等量化數據指標,從投資人權益出發,我們更關心基金公司整體投資過程,第三屆《指標》台灣基金大獎,特別在評核過程做了創新變化。」

創新評核 六大準則

相較其他基金大獎,《指標》台灣基金大獎最大不同,就在量化之外,更重視質化分析,也就是 BENCHMARK《指標》最佳基金公司的評選,鮑婉玲分析,《指標》基金大獎評選出各類別最佳基金公司,係從六個評核準則來評鑑基金公司的投資管理能力,這六個準則是:投資理念與流程、證券選擇和出售紀律、投資組合建構、績效和風險管理、環境 / 社會責任 / 企業治理(ESG)納入投資過程、以及營運管理。

第三屆《指標》台灣基金大獎的創新就在評核的設計,除保有質化分析的傳統特色(參賽者提出書面說明 / 報告)外,主辦單位特別新增量化評核,也就是六大評核準則之下,各設計八個可以量化的子項目,合計共有 48 個要點數據,一來俾利參賽者填寫,二來方便評審給予量化評分。

以投資風格和理念這個評核基準為例,其子項目包括經理人穩定性、投資風格持續性、投資風格最終責任歸屬等,報名參與評選基金公司也可以提供實際範例,俾利評審團更深刻感受團隊在「投資理念與流程」的實際運作狀況。

鮑婉玲強調,這些數據和評審團的評語,主辦單位將這些質化和量化資料製作成「基準報告」,報名參賽者可以藉此瞭解自己的自身能力和行業基準比較。基金公司參與《指標》台灣基金大獎,不僅志在贏得各類別的基金獎項,更重要是透過同儕競賽、瞭解自己定位,有助未來提升競爭力。

最佳基金公司評核 業者踴躍參與

第三屆《指標》台灣基金大獎,在質化分析方面,總共有 26 家基金公司申請、報名參與 28 個類別的最佳基金公司獎評核,參與此評核的家數,相較前兩屆踴躍,顯示《指標》台灣基金大獎愈來愈獲得本地基金業者的重視。

鮑婉玲特別感謝,來自台灣、香港、新加坡三地的財金專業人士和學者共 21 位組成 BENCHMARK《指標》台灣基金大獎評審團,貢獻他們的專業和時間、大公無私地為投資人評選出各領域最佳基金公司的「同級最佳獎」「傑出表現獎」。

今年有 19 家基金公司在 28 個基金組別裡獲得 48 最佳基金公司獎,被評為「同級最佳獎」共有 14 家業者贏得 22 座獎項,獲評為「傑出表現獎」則有 16 家基金公司獲得 26 座獎項。

至於量化評核部分,今年共有 36 檔共同基金在 36 個類別裡獲評為「最佳表現共同基金 (Best Performing Fund)」,30 檔獲得「最佳表現定期定額獎 (Best Performing Regular Savings Fund)」,其中有四檔基金同時是「最佳表現共同基金」和「最佳表現定期定額獎」,另外有 11 檔 ETF 獲得「最佳表現 ETF 大獎 (Best Performing ETF)」獎項。

2018 年市場動盪,基金績效維穩不易,從績效評論基金優劣,不免易有遺珠之憾,鮑婉玲表示,第三屆《指標》台灣基金大獎評選出最佳基金公司獎,從六大評核準則做量化和質化分析,彰顯基金公司投資管理能力,正可供一般人做為投資指引和參考。

實力大獎 頭角崢嶸

第三屆《指標》台灣基金大獎的「實力大獎」,此獎項目的在表彰基金公司對風險控管、品牌影響、投資人教育和 ESG 等多個領域的卓越表現。「實力大獎(Capability Awards)」,依主動或被動式基金,設有五個次項目,由基金業者申請報名參與評核;共同基金和 ETF 兩大類型,均設有「品牌大獎」「投資人教育大獎」,共同基金則有「風險管理大獎」和「可持續投資大獎」,ETF 則另外設有「產品創新大獎」。

實力大獎表現深受評審肯定的業者,ETF 方面,元大投信持續勇奪三大獎,包年度品牌大獎、投資人教育、產品創新的「同級最佳獎」,國泰投信則抱回年度品牌和產品創新的「傑出表現獎」。

共同基金部分,柏瑞投信贏得年度品牌大獎,安聯投信贏得風險管理大獎「同級最佳獎」、年度品牌大獎和可持續投資獎則是獲得「傑出表現」兩個獎項。投資人教育和可持續投資兩大獎,分別由國泰投信和法國巴黎資產管理抱回「同級最佳獎」。