印度上週2億人罷工 規模堪稱史上之最 經濟前景添隱憂

印度上週爆發可能是史上最大規模的罷工，在兩天時間中，至少有 2 億工人參與，相當於印度 12.5 億人口中的 16%，包括公共、服務、通訊與農業部門，十大工會組織聯合促成這次的罷工。

此次罷工，共有 12 大訴求，其中最主要是抗議 1 月 2 日所通過的新《工會法》，勞工認為，新法傷害工人及工會的利益，是個「反勞工」的法律，他們要在選前向尋求連任的總理莫迪 (Narendra Modi) 強力抗議。

全印度基督教會總秘書長 John Dayal 指出，這是全國有史以來最大規模的活動之一，每個細節都事先策畫，同時，這次罷工在大選前夕舉行，這關係到總理莫迪未來的政治命運。印度將在 5 月舉行大選，莫迪尋求連任，並將面對激烈的競爭。

工會指責政府新法傷害工人

由十大工會聯合組成的印度全國總工會 (CTU) 倡議。工會表示，自從 2015 年 9 月 2 日的大罷工以來，由財政部長 Arun Jaitley 領導的勞工問題部長小組，就未進行過任何討論，這使他們別無選擇，只能再次全國性罷工。參與的工會表示，如果政府這次沒有回應，未來還可能無限期罷工。

實際上，由於罷工與示威行動激烈，也在部分地區演變為暴力事件，造成人員傷亡。

(圖: AFP)

工會認為，政府通過的新法扼殺工會談判薪資的權利，主張政府應頒布《社會保障法》，以保障工人權益，並為沒有組織的運輸部門工人，提供最低 2.4 萬盧比 (約 10470 元新台幣) 的基本工資。

工會還聲稱，政府未能創造就業機會，並嚴重忽視工會的 12 點要求，未能積極推動定期就業和修改工會法，所有這些都違背了工人的利益。

就業成長追不上經濟成長

對印度來說，雖然近年來成為全球增長最快的經濟體之一，但卻未能為未受足夠教育的年輕人，提供足夠的就業機會。不久之前，印度鐵路系統招聘工人，公布 6.3 萬個職缺，出現高達 1900 萬人申請。

Azim Premji 大學進行的一項分析顯示，2011 年至 2016 年間，幾乎所有印度邦州的失業率都在上升，特別是年輕人及受過高等教育的人也是如此。例如，大學畢業生的失業率由 4.1% 暴增至 8.4%。

印度就業成長追不上經濟成長 (圖表取自 Zero Hedge)

德里人類發展研究所的經濟學家 Ajit Ghose 表示，印度不但要為每年新增的 600 萬至 800 萬勞動力創造就業機會，還要為例如女性等低薪工作者，提高他們的待遇。整體來說，印度約有 1.04 億「過剩」勞動力，需要獲得妥善的安置。

此外，莫迪上台之後，在創造就業上的成績也保持神祕，自 2016 年之後，就不再公布全國就業數據，令人懷疑其推升經濟的成效。

會是全球蔓延的不安嗎？

《Zero Hedge》報導認為，如果政府未能回應工會，使罷工情況轉劇，出現如工會成員所說的無期限罷工，那麼印度的經濟成長很快將受傷害。說明全球普遍爆發的民粹主義、民​​眾對政府的不滿情緒，不僅在已開發國家中滋長，更進一步已蔓延至開發中國家。

對於鄰國中國來說，他們也會關注此事發展，並竭盡全力避免遭到這種現象的「傳染」。