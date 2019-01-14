搶攻印度市場 三星將推廉價款M系列手機

為攻占目前最有機會成長的印度市場，三星 (Samsung Electronics Co.) 計畫在印度市場推出一款廉價手機，以和小米為首的中國競爭者比拼。

三星印度行動業務負責人，資深副總裁 Asim Warsi 表示，三星預計透過自家網站及亞馬遜印度網站，銷售 3 款 M 系列手機，以將線上銷售額提升一倍。他表示，M 系列是針對印度千禧一代用戶開發的手機，占印度 13 億人口的 3 分之一，占線上購物消費者的一半。

據三星表示，3 款 M 系列設備的價格均低於 2 萬盧比 (約 8740 元新台幣)，將與 2 月 5 日推出，最便宜的機種價格不到 1 萬盧比，稍晚這些手機也會銷向全球其他市場。

印度擁有全球第二大的人口，但只有 24% 的印度人擁有智慧型手機，因此有足夠的成長空間。三星近期也加大對印度市場的關注，其印度業務主要透過 25 萬家零售網點和超過 2000 家專賣店銷售手機。

Gartner 孟買分析師 Anshul Gupta 表示，印度是中階及低階智慧手機的戰場，市場相當大。任何供應商都在留意銷售量、營收與市占，前 5 名的大廠都需要在這項領域爭取成績。

去年，三星在印度首都新德里郊區，開設了全球最大的手機製造廠，同時在班加羅爾開設了全球最大的手機商店，充分展現決心。

三星 M 系列將採用 5000mAH 電池，至少兩個鏡頭 (最高階為 3 個) 和 6.2 英吋的大螢幕，自拍是手機的一大重點。Warsi 表示，這是款用於娛樂、購物、遊戲和多工處理的手機，研究顯示，這對千禧一代特別重要。