能源盤後─美政府關閉 期貨倉位數據未出爐 壓制油價 

由於中國貿易數據減緩，週一 (14 日) 油價下跌。油價近期的下滑也造成美國消費者價格指數 (CPI) 於 9 個月來首次進入負數區域，12 月的 CPI 數據為 -0.1%。

布蘭特原油期貨收低 1.33 美元，或 2.20% 至每桶 59.15 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.91 美元，或 1.76% 至每桶 50.68 美元。

美國汽油期貨價格收低 2.16% 至每加侖 1.370 美元。

天然氣收高 0.330 美元，或 11.21% 至每一千立方英尺 3.275 美元。

由於投資人擔心中國經濟可能進一步放緩阻礙全球經濟增長，因此 12 月中國進出口意外下滑，拖累股市和大宗商品。德國商業銀行 Commerzbank 分析師週一在一份報告中寫道，「由於與美國的貿易爭端，12 月份中國貿易活動顯著減少。進出口年增均出現下滑」。

油價受美政府關閉干擾

即使在上週末結束的 9 個交易日反彈後，油價仍比 10 月初達到的每桶 76 美元的水平低約 30%。為了回到那些較高的水平，投機投資人可能需要更多的參與。

總部位於德州奧斯汀的 Drillinginfo 分析師週一在一份報告中表示，「如果原油將恢復其激進的價格結構，則需要在上漲期間獲得平倉合約的收益。不幸的是，由於政府關閉，CFTC (商品期貨交易委員會) 報告仍無法取得，因此市場無法獲得對各部門的倉位結構」。

布蘭特油價趨勢圖 / 圖：nasdaq

OPEC+

石油輸出國組織 OPEC 和包括俄羅斯在內的盟國 OPEC+ 上個月協議共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 週末重申，他認為 OPEC 已採取足夠的措施來平衡今年的石油市場，也預計沙國阿美石油公司 Aramco 於 2021 年上市。

al-Falih 週一也與日本官員會面，討論如何滿足日本的石油需求。日本大部份能源需求由進口填補，也是伊朗的大客戶之一。但因美國對伊朗制裁，不得不想別的辦法滿足自身需求。

雖然美國對日本給予了豁免權，可進口伊朗石油，但將於 2019 年 5 月到期，而是否會延長豁免也是未知數。