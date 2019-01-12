能源盤後—關鍵阻力處獲利了結 石油期貨9年最長漲勢止步

週五 (11 日) 交易，石油期貨在 WTI 價格連日漲勢創 9 年來最長的一次後拉回收低，但仍連續 2 週收高。

週四尾盤突然拉高，讓石油期貨連續第 9 日收漲，創下 WTI 原油期貨價格自 2010 年 1 月以來最長漲勢，而 Brent 原油期貨價格則創 11 年多以來最長漲勢。

Forex.com. 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「我認為石油期貨漲得太高太快，沒有一點停歇，所以我們今天看到的可能只是單純在關鍵阻力附近進行獲利了結。」

然而，「基本來說，前景不是太明亮，不只是非 OPEC 的供應量看起來將增加，就連今年的需求前景也不是太好。」

2 月交割的 WTI 原油期貨下跌 1 美元或 1.9%，收每桶 51.59 美元。根據道瓊市場數據，WTI 週四收每桶 52.59 美元，是 12 月 7 日以來最高收盤價。本週 WTI 升幅約 7.6%。

WTI 價格在本週三爬出了熊市，直至週五收盤，已自 12 月 24 日觸及 52 週低點 42.53 美元上升了約莫 21%。

WTI 本週走勢

3 月交割的 Brent 原油期貨下跌 1.20 美元或 2%，收每桶 60.48 美元，本週漲幅 6%。週四 Brent 石油期貨收在每桶 61.68 美元，為 12 月 4 日以降最高收盤價。

由於 Fed 鮑爾強調央行制定政策的靈活性和耐心，倘若經濟和金融前景惡化，Fed 能夠改變政策，此番發言被認為對石油未來需求有潛在支撐力，所以週四尾盤拉高。在鮑爾發表言論後，美元走強、美股主要指數也跟進上漲。

整體而言，近期能源漲勢是受到市場對中美貿易會談的樂觀期待推動，以及 12 月主要生產商減產、上週美國原油庫存下降等。

根據本週稍早公布的 S&P Global Platts 調查，12 月份 OPEC 石油產量減少 63 萬桶 / 日，下降至 3243 萬桶。

Schneider Electric 全球大宗商品分析師 Balint Balazs 表示，「石油市場大型牛市走勢離全盤制定完成還遠得很，油價離 10 月觸及的近期高點還低了近 30%。短期來說，OPEC 減產、伊朗出口持續下滑，加上美元疲弱，這些都會支撐原油價格上升。」

其他能源商品

2 月交割的汽油期貨價格下跌 2.1%，收每加侖 1.401 美元，本週升幅約 3.9%。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 1.88 美元，本週升幅約 6.3%。

2 月交割的天然氣期貨上升 4.4%，收每百萬 Btu 3.099 美元，本週升幅約 1.8%。

EIA 週四報告，1 月 4 日止的一週，國內天然氣供應量下降 910 億立方英尺。