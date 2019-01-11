能源盤後─WTI再次小漲 野村：50美元以上似乎較難維護

油價在周四 (10 日) 小幅下跌後最後攀升，原因是投資人獲利了解以及美元略微走強。

布蘭特原油期貨收高 0.24 美元，或 0.39% 至每桶 61.68 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.30 美元，或 0.57% 至每桶 52.66 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.41% 至每加侖 1.431 美元。

天然氣收低 0.009 美元，或 0.32% 至每一千立方英尺 2.831 美元。

油價在連續 8 個交易日上漲後回落但最後以上漲作收。週四上午的下跌應是投資人獲利了解所引起，而美元走強也有助於限制價格上限。美元計價的商品如石油等，往往與美元成反比關係。

在石油觸及近創紀錄的情況下，第四季度突然下跌約 40%，使石油輸出國組織 OPEC 陷入恐慌並協議減產。然而，近日的漲幅使石油重新回到牛市領域，因投資人似乎被 OPEC 主導的減產所吸引。

WTI 油價收於每桶 52 美元以上，在聖誕節前夕達到 18 個月以來的低點後，上漲了約 23%。同樣，布蘭特價格自觸底反彈以來上漲了約 22%。

野村報告

野村證券的量化戰略團隊寫道，它已經確定「商品交易商積累的 WTI 期貨的淨空頭頭寸已經消失，而大多數看跌的支持者也退出了石油期貨市場」。這可能解釋了近日的油價漲幅。

然而，正如野村證券所指出，為了讓 WTI 維持 50 美元以上的水平，「系統性趨勢追隨者需要新多頭頭寸，保持穩定的積累」。但如欲延長走勢，尤其是在近 10 天成長後，並不太可能。

根據野村，其他主要的短期市場參與者，如全球宏觀基金等，似乎採取「等待觀望」的做法，讓他們的頭寸持平。該銀行的結論是，「我們懷疑購買期貨的商品交易商的單獨行動可以支持未來 50 美元以上的 WTI 水平」。如果野村是正確的，石油牛市將會是相當短暫的。

EIA 數據

美國能源信息署 EIA 週三的數據顯示，石油庫存下降 170 萬桶，低於分析師預期的 280 萬桶。汽油庫存增加了 810 萬桶，遠遠超過分析師預期的 340 萬桶。蒸餾油庫存增加 1060 萬桶，是預期 190 萬桶增長的 5 倍多。而市場大多忽視了大部分看跌的報告。

以股市為首的全球金融市場得到了看漲的宏觀經濟信號支撐，其中包括美聯準會對更為溫和的利率政策預期，以及美中貿易爭端可能解凍的可能性。如積極情緒持續下去，可能有助於緩解投資人對全球石油需求放緩的擔憂。

布蘭特油價趨勢圖 / 圖：nasdaq

石油價格也受到石油輸出國組織 OPEC 和包括俄羅斯在內的盟國 OPEC+ 削減供應的支持。OPEC+ 上個月協議共同減產 120 萬桶 / 日，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

德國商業銀行 Commerzbank 分析師在周四的一份報告中寫道，「我們認為當前的價格水平更能反映基本數據，而不是聖誕節前不久的價格水平。畢竟，除非石油需求明顯減弱，否則石油市場的供過於求將逐漸消失」。

OPEC 第二大生產國伊拉克

在新一輪 OPEC+ 的削減開始之前，伊拉克 12 月石油產量和出口均有所增長，但 OPEC 的第二大生產國表示，它將堅持承諾按照協議減產。

根據伊拉克國家石油銷售組織 (SOMO) 提供的數據，由 S&P Global Platts 報導，12 月伊拉克石油出口總量，包括庫爾德斯坦半自治區的石油出口量，從 11 月到 12 月增加了 33000 桶 / 日，至 414 萬桶 / 日，而 11 月份整體出口量為 381 萬桶 / 日。

產量提升了 1 萬桶 / 日，至平均 446.5 萬桶 / 日。