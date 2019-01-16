能源盤後─市場情緒緩和 布蘭特衝破60美元 WTI跟著收高

中國官員表示，他們將加大力度在經濟放緩的情況下刺激增長，提振了石油和其他被打壓的商品需求。油價週二 (15 日) 上漲，而兩個主要基准在過去 2 個交易日中重新獲得了反彈。

布蘭特原油期貨收高 1.62 美元，或 2.75% 至每桶 60.61 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 1.57 美元，或 3.11% 至每桶 52.08 美元。

美國汽油期貨價格收高 3.58% 至每加侖 1.413 美元。

天然氣收低 0.077 美元，或 2.34% 至每一千立方英尺 3.212 美元。

石油近期一直在與股市同步上漲，從聖誕節前夕的低點反彈回來。美國石油價格從 12 月 24 日觸及 18 個月低點後已上漲了約 22.5%，全球經濟增長和大宗商品需求情緒改善，而全球供應也因 OPEC+ 的減產有持平的跡象。

去年第四季度價格暴跌約 40%，而 10 月初達到了近 4 年來的高點。隨著全球經濟前景改善，價格在 2019 年開始走強，上週連續 9 個交易日已漲幅收盤。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

中國官員周二表示，隨著貿易討論的繼續，北京打算改善小公司的信貸供應、加快基礎設施投資、和減稅。諮詢公司 JBC Energy 分析師表示，「從本質上講，我們已經從經濟放緩定價回到了短短 6 週內更溫和的前景。」

分析師在周二的一份報告中寫道，「最近的樂觀情緒可能是建立在美中關係的改善，以及中國刺激經濟的努力上」。

短期預測

此外，美國能源信息署 EIA 在其最新的短期能源展望中，提升了對 2019 年石油和其他液體的國內需求預估，有助於更穩定及樂觀的消費情緒。

除非庫存大幅下降，對於石油是否還可以繼續走高，一些分析師仍持懷疑態度。而近期全球經濟數據普遍低於預期。Julius Baer 宏觀與商品研究主管 Norbert Ruecker 表示，「展望未來，市場情緒應該會繼續看到悲觀情緒消退，和樂觀情緒增長，這將在短期內給油價帶來一些動力」。但是，他補充認為，石油市場仍然供應充足，價格將在交易範圍內。

美國庫存

華爾街分析師預測，美國石油協會 API 行業組織數據，上週庫存預計將下降 200 萬桶。