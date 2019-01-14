沙國認同OPEC+減產 油價已反彈20%

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid Al-Falih 於阿布達比的論壇上表示，石油輸出國組織及其盟國 OPEC+ 與美國頁岩油業者處於互補的關係，認為近期的產量削減，可直接幫助美國的鑽井工人。

在石油觸及近創紀錄的情況下，第四季度突然下跌約 40%，使石油輸出國組織 OPEC 陷入恐慌。OPEC+ 上個月協議共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日、而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

然而，近日的漲幅使石油重新回到牛市領域，因投資者似乎被 OPEC 主導的減產所吸引。WTI 油價上週收於每桶 52 美元以上，在聖誕節前夕達到 18 個月以來的低點後，上漲了約 23%。同樣，布蘭特價格自觸底反彈以來上漲了約 22%。

Al-Falih 表示，「我們採取的行動，12 月份就快速的開始實施，也是保住美國頁岩生產商的生計」。他上週表示，已經在 12 月將產量減少了 60 萬桶 / 日。

美國能源情報署 (Energy Information Administration，EIA) 的數據顯示，美國原油生產商每日產量為創紀錄達 1170 萬桶 / 日。摩根大通 JPMorgan 表示，由於石油價格上漲導致油價上漲，頁岩油勘探者需要近 54 美元一桶石油以獲取利潤，原因是設備、船員、和提取原油所需的原材料成本上升。在 OPEC+ 的減產協議下，業者有望快速達到損益平衡。

Al-Falih 認為，美國頁岩區的許多運營商「在看到價格區間下降時給我打電話，他們看到投資人開始離去，他們說是時候做點什麼了。他們希望我們做事，讓他們受益，這就是人生」。

儘管石油價格上漲對美國頁岩油生產商來說是一個佳音，但 Al-Falih 表示，他並不相信頁岩油會「持續地壓制市場」。他認為，美國的產量有助於抑制價格並減少波動。

然而，阿聯酉能源部長 Suhail Al Mazrouei 認為，頁岩鑽探業者可能有再次過度生產的風險，頁岩礦床供應過剩可能需要很長時間才能清除。Mazrouei 表示，目前 OPEC+ 的 120 萬桶 / 日減產已足夠了。

沙國上週在近 40 年的首次獨立審計後提高了對石油儲量的預估。總部位於美國達拉斯的顧問 DeGolyer 和 MacNaughton 進行的為期兩年半的研究發現，2017 年底沙國石油儲量為 2631 億桶。這比沙國阿美公司 Aramco 自己預估的 2609 億桶還高。兩者都預測，沙國與科威特共享中立區的一半面積，還有 54 億桶的量。

對於俄羅斯的減產，Al-Falih 認為該國「起步 (減產) 的比我希望的還慢，但他們已經開始了，我相信，正如他們在 2017 年所做的那樣，最終會趕上並成為平衡市場的積極貢獻者」。

OPEC 秘書長 Mohammad Barkindo 表示，俄羅斯通常需要時間來增加或減少產量，因為其地理位置具有挑戰性，並且擁有大量私營公司在其油田開展業務。