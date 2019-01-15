德國為何陷入技術性經濟衰退？美銀美林：中國害的

投資者還在擔心中國可能引發全球經濟成長放緩，牽累美國經濟成長，但現在看來歐洲狀況更糟糕一些。

歐洲最大經濟體德國預計將出現 GDP 連續第二季下降，係因上週公布 11 月工業生產下降 1.9%，遠不及原本上升 0.3% 的預期。

美銀美林經濟學家 Evelyn Herrmann 和 Gilles Moec 週一報告指出，「本月的工業生產數據相當令人失望，我們的德國 GDP 追蹤器已經惡化至 -0.1% (季度環比)。這是連續第二次 GDP 季度萎縮，意味德國現在可能陷入技術性的經濟衰退。」

這股疲軟是否會轉為全面性的下滑，雖然 Herrmann 和 Moec are 均有所遲疑，但也有其他分析師在看到 11 月數據 (即連續第二個月下滑和製造業訂單持續減少) 後敲響警鐘。

經濟學家認為，德國經濟放緩部分原因是受到中國經濟活動減緩的拖累。

週一，數據顯示，泛歐元區 11 月工廠產出觸及 6 年來年度降幅最大，更令人擔心歐元區的經濟尚未從疲弱的第三季反彈回來。

High Frequency Economics 首席經濟學家 Carl Weinberg 表示，「問題在，情況有多糟糕？工業生產是實現 GDP 的最棒先行指標之一，根據過往經驗，任何一季工業生產下降，就意味著 GDP 有 80% 可能下降。」由於德國 11 月工業生產大幅下滑，這讓該季工業生產確定下滑。

然而，Herrmann 和 Moec 認為，德國 11 月工業生產下滑，半數是因為一些一次性因素，包括第三季汽車生產劇烈下降，似乎讓第四季供應鏈產生迴響。還有其他包括，化學產業放緩，係因萊茵河水位下降導致全球最大化工企業巴斯夫 (BASF SE) 減產；2017 年晚期至 2018 年 10 月間，對愛爾蘭的藥品出口下降等，這些一次性因素導致了這次的放緩。

但經濟學家認為，「不是德國，而是全球成長動能仍恐會大幅惡化。」在扣除一次性因素後，經濟學家發現德國產出的放緩已略低，但在通常範圍中，全球成長動能的訊號已經弱化且推測成長非常貼近 0。

經濟學家主張，勞動力市場緊張、德國政府略寬鬆的財政立場、名義工資增加，這可以確保「技術性衰退」不會轉變成「適度低迷」。

「勞動市場的反應是關鍵，邁入 2019 年，財政政策驅動的國內需求應會持續走強，這應該會維持勞動市場壓力，不讓適度經濟衰退發生，即使企業或利率可能下降。」

Herrmann 和 Moec 認為，還要出現額外的意外，才會轉化成全面性下降，例如脫歐、汽車、中美貿易戰等出現意外，但他們基本上不預料這樣的發展，

提到中國，全球成長前景的隱憂來源，他們警告「數據必須穩定下來，他們指出，美銀美林預期，今年上半年隨著刺激措施啟動，中國的數據會好轉，而這對德國來說很重要。

他們估計，德國對中國的出口所得的 GDP，從 2015 年中的負 30 個基點，到 2017 年初的正 60 個基點，之後到 2018 年又下降至 0，這就是經濟成長大部分減速的因素。