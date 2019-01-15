改革顯成效 中國鋼鐵業業績續熱

中國鋼鐵工業協會表示，中國鋼鐵產業已提前完成 5 年淘汰過剩產能 1 億至 1.5 億噸的上限目標。同時，根據最新的數據顯示，2018 年前 11 個月，中國生產生鐵、粗鋼和鋼材分別達為 7.08 億噸、8.57 億噸和 10.13 億噸，年增率分別達 2.44%、6.73% 和 8.3%。

去年中國鋼材價格相對穩定，前 11 個月鋼材價格指數平均為 116.52 點，年增 9.86%。進口鐵礦砂保持平穩，前 11 個月中國進口鐵礦砂 9.78 億噸，年減 1.30%，金額達 709 億美元，年減 2.8%。

企業獲利方面，2018 年前 11 個月，中國鋼鐵工業協會成員營收達人民幣 3.76 兆元，年增 14.17%，獲利達人民幣 2802 億元，年增 63.54%，反應出上游原料價格下滑，以及產品價格上漲兩大優勢，帶動企業獲利成長。

中國鋼鐵工業協會強調，今年中國的鋼鐵產業除了繼續進行供給側結構性改革外，另一個目標就是防範過去被淘汰的產能死灰復燃，重新再產。

同時，中國整體鋼鐵產業要持續進行質的改變，改善產能結構，並進行公司整併，積極推動企業去槓桿，以紓緩資金風險。中國鋼鐵協會訂出將在 3～5 年的時間，使整體鋼鐵產業的負債比率降到 60% 以下的目標。

對於今年中國整體的鋼鐵需求，中國鋼鐵工業協會認為，隨著中國政府提出新的基礎建設計劃，2018 年前 11 個月基礎設施投資已呈現止跌回穩，年增率回升至 3.7%，預估 2019 年基建投資還會有更進一步的提升。

若細分各產業來看，中國鋼鐵協會認為，造船產業需求會有小幅成長；機械和家電產業對於鋼材需求保持穩定，變化不大。

至於最受市場關注的房地產和汽車市場，則認為房地產市場 2018 年下半年以來土地流拍變多，反映出建商對於今年房市看法保守，預計 2019 年投資、新開工面積等關鍵指標有可能下滑；汽車產業是否在今年能維持產銷成長，取決於中國政府提出刺激消費的政策力道。

業績預估頻傳佳績

圖: 東方財富網。中國鋼鐵產業指數周線圖。

截至 1 月 14 日，已有 8 家中國鋼鐵企業公布 2018 年業績預估，其中 4 家預計去年全年獲利成長逾一倍，其中以重慶鋼鐵預估業績漲幅最高，逾 400%。



其它則有，常寶股份預計獲利人民幣 4.7 億元～5.4 億元，年增 227%～276%；久立特材預估獲利人民幣 2.68 億元～3.08 億元，年增 100%～130%；沙鋼股份預估獲利人民幣 11.28 億元～14.1 億元，年增 60%～100%。

此外，三鋼閩光、永興特鋼、金洲管道也都預期去年業績都有所成長，最大變動幅度分別為 55%、40% 和 20%。